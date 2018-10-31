竹科首辦「跨領域創新技術論壇」11月5日在宜蘭大學登場

2018年10月31日 15:57 中時 羅浚濱

為促進竹科六大園區推動產業創新，新竹科學園區管理局首度舉辦「跨領域創新技術論壇」，11月5日將在國立宜蘭大學萬斌廳登場。

竹科管理局表示，這場論壇配合宜蘭園區定位，以矽島轉型及文化與科技跨域為主軸，鏈結智慧文創與竹科ICT產業．期吸引數位內容產業前進宜蘭科學園區投資發展，促進科技創新與技術交流。

這項論壇特地邀請宏碁集團創辦人施振榮董事長主講「打造東方矽文明的創新矽島」、世大運開閉幕總顧問陳錦誠主講「文化科技共創共好的前瞻趨勢」、文化科技發展聯盟黃宛華執行長主講「4.0文化創意新思維」，現場還有宜蘭大學及佛光大學針對人工智慧與數位內容技術展示，期透過產、學交流，促進產業創新發展。

竹科管理局日前特別舉辦「投資幸福宜科啟航」一系列招商說明會，主要訴求對象為數位內容業者，將以宜蘭優質產業環境，吸引更多創新產業進駐宜蘭科學園區。

第二站結合「2018台北國際數位內容交流會」，主打數位遊戲、數位學習、原創IP、AR/VR、OTT視頻、網路直播、金流服務」七大領域，十分符合宜蘭園區發展知識經濟為主軸定位。

竹科管理局表示，數位內容產業同時兼顧文化與科技，若進一步與宜蘭原有在地特色結合，相信可以創造高度的產業附加價值，將宜科打造成為全台第一個新型態智慧優質園區。

(中時 )