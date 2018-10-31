台灣首度驗出非洲豬瘟病毒 農委會：海關攔截

2018年10月31日 15:41 中時 游昇俯 、中時電子報/ 陳儷方 、 戴安瑋 、中時電子報/

台灣首次驗出非洲豬瘟病毒，這是從旅客丟棄的香腸中檢驗出來的，幸運地將病毒阻擋在境外。農委會31日召開記者會表示，畜試所10月25日收到一件香腸樣品，這是從金門小三通水頭碼頭旅客的農產品棄置箱中，收集到的大陸「双匯香脆腸」豬肉香腸製品。

畜衛所以聚合酵素連鎖反應檢測後，出現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，30日再以傳統PCR搭配巢式PCR，成功增幅出非洲豬瘟病毒髓鞘蛋白p72基因片段，31日定序確認，與中國大陸非洲豬瘟病毒株，相似度達100％。

農委會副主委黃金城表示，肉品檢驗比較複雜，因為要做核酸萃取，需要較長時間，所以從25日收到香腸樣品之後，31日才完成定序。不過，現在已經無法得知香腸的原主人是誰了，因為丟棄箱是放置在海關之外，提醒旅客不能攜帶農產品，有帶的要自行丟棄，防疫人員每天會去收集旅客的丟棄物，再進行抽樣檢測。

農委會認為現在邊境管制已經很嚴格，會經過X光，也會有檢疫犬把關，尤其是從高風險地區進來的旅客，都會加強檢查，邊境把關的嚴格程度，與日本相當。

防檢局表示，大陸非洲豬瘟疫情蔓延，台灣與日本、韓國一樣，在來自大陸豬肉產品上驗出非洲豬瘟病毒。為防範非洲豬瘟入侵，這個月初研擬將違規肉品入境罰鍰從1萬5千元提高到30萬元，但修法未完成。非洲豬瘟病毒傳染力強，病毒耐酸鹼可在冷凍豬肉存活1千日、在冷藏豬肉存活100日，台灣若有豬隻吃到廚餘感染，死亡率達100%。

(中時 )