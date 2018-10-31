台北》選前在太平島演習 丁守中質疑影響選情

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海巡署將於11月21日至23日在太平島進行實彈射擊演習。此事經由國外媒體報導，已引發國際注意與南海周邊國家抗議。尤其當美國11月即將在南海舉行大規模軍演的敏感時機，太平島此時實彈演習，倍增複雜情勢。國民黨台北市長參選人丁守中表示，在選前舉辦演習很難讓人不產生聯想，影響兩岸穩定將對選舉造成嚴重影響。

丁守中表示，海巡署在太平島演習的時間，恰好就是九合一大選投票前一天，實在很難不讓外界產生微妙聯想。包括太平島實彈演習如造成某種衝突擴大，影響兩岸關係穩定，乃至對選舉的進行造成嚴重影響，都是不可不慎、不能不防。

丁守中認為，海巡署雖強調這只是例行的實彈演習，但距離上次8月下旬太平島實彈演習不過才3個月，是否有必要這麼密集的實彈演習？尤其是在南海風雲變幻險惡，時機敏感之際，我政府應該要有超越「例行性」的智慧與思考，避免產生不必要誤會爭端或衝突，甚至造成某些外力藉機生事。

丁守中說，儘管南海情勢緊張，我們仍應在適當時機、以適切方式伸張我們對太平島的主權與實質控制，維護中華民國在南海區域的利益。但在美國即將在南海軍演、周邊國家抗議干擾且意圖不明，加上適逢台灣大選投票前夕，為了不致引發不確定的變數，也祛除國人疑慮，此次太平島實彈演習都應該避開在大選前進行，最好展延到過11月以後。

(中時 )

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