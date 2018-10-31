金庸姪孫女過一晚感性發文 懷念這位文壇巨擘叔公

2018年10月31日 15:50 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

武俠文學大師金庸昨（30）日病逝香港，他的姪孫女也是前櫻桃幫與原子邦妮的主唱查查，昨日第一時間回應媒體表示「金庸大師會永恆流傳於我們心中。」隔一晚她感性在臉書發文，道別這位文壇巨擘的叔公。

查查（査家雯）為金庸的姪孫女，昨日第一時間電訪她，她表示：「謝謝大家關心，感謝金庸大師的作品，及所有栩栩如生人物，自青少年時期陪伴我，激發我對文字文學的熱愛，也深深影響著如我一般的讀者們，一起重新審視了待人處事的方法甚至是價值思維。相信他的精神將會穿越時空限制，永恆流傳於我們心中。」

知名作家金庸過世，姪孫女查查感性緬懷。（合成圖／左圖為資料照；右圖翻攝自原子邦妮臉書）

今日隔了一晚她感性在臉書發文，「這個夜晚，不斷收到朋友親人的簡訊，包括覺得很悲傷，難過，泣不成聲等等，面對滿檔工作的我，恍然若失，不敢於是也順勢不去咀嚼這到底是什麼心情，直到現在我意識到，也許這是一個總結，若不好好道別，也就沒有以後了。」

她表示，雖然一直都沒能親自和叔公見面，但從小就和堂弟熟讀金庸的作品，堂弟甚至後來成為國文老師，而她成為台灣第一個女子搖滾團體櫻桃幫主唱，常融合武俠和音樂的中國風類型音樂，也讓當時的團員和製作人感到困擾，他們總說：「到底搖滾跟武俠有什麼關聯！？」

查查提到金庸對她人生的影響，緬懷後也要勇敢繼續今後人生。（圖／翻攝自查查臉書）

查查現在只能從長輩們那邊聽到他們過去的舊事，她表示，「我覺得我與他之間的緣分，因為親屬關係，自我幼時就已經連結而成了，我以前也曾幻想若我們能見面，會是什麼場景，無非是寒暄幾句，點點頭，合個影，也不能再有更深的交集了，而這一切，也早已比不上他在我心中建立的自覺，自傲，與愛好。我雖無緣參與他現實的人生，但從那一篇篇的故事當中，都一起遨遊過了這個世界也創建了屬於我自己的價值觀，也許他有形的形體已逝，但正如我對爺爺和外公一般的懷念，這位叔公，也將和所有長輩，所有人生經驗所建構出來的我，繼續往今後的人生，不斷地勇敢前行。」

(中時電子報)