82歲謝賢談甄珍變心「不怪她」 用這詞形容劉家昌

2018年10月31日 15:49 中時電子報 蔡曉婷

甄珍後來與劉家昌結婚又離婚。（圖／中時資料照片）

82歲男星謝賢和小49歲上海姑娘CoCo愛情長跑十多年，今年7月謝賢鬆口坦承兩人分手，還打趣說：「沒人愛比死還慘」。最近他接受港媒專訪談生命裡的5個女人，聊到當年變心離婚的甄珍，謝賢深情表示如今已經不怪對方，還形容劉家昌「有毅力」。

謝賢過去分別與甄珍、狄波拉有過兩段婚姻，初戀情人是女星嘉玲，也曾和蕭芳芳交往過，加上近期分手的CoCo，據香港《蘋果日報》報導，謝賢強調自己並不風流，很專一，從來不因在演藝圈這大染缸就對男女關係亂來，「我不是太好色，我很尊重女性」。

今年7月謝賢承認和CoCo分手，雖未提主因，但過去他便說過不希望耽誤對方青春，「不想害人，她太年輕了」，雖對分手坦然，也直言：「沒有談戀愛真的很寂寞，前幾天我才跟親戚朋友說，真的很苦悶，一起床就看著窗外的大海，吃早餐也是獨自一人，生活很枯燥。」

謝賢當年和「小淘氣」甄珍戀愛談得轟轟烈烈，豈料結婚一年多就婚變，去年謝賢受訪透露，自己簽下離婚協議書後，就開車到沒人的山頂痛哭了15分鐘，對自己不斷喊話：「都過去了」。昨他受訪吐露近期有與甄珍見面，但沒什麼太大的感覺，也早就忘了當時的心碎，「人是感情動物，變心不怪她」。

(中時電子報)