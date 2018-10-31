Easyfit車輛中心檢測過的「襪子」

2018年10月31日 15:57 中時 鐘武達

張惠英表示，品質高貴的襪子，不一定就代表價格要昂貴，消費者用銅板價一樣買得到。（鐘武達攝）

彰化縣是織襪的故鄉，近年來業者積極轉型並且開發各式機能襪都相當受歡迎 。（鐘武達攝）

你聽過襪子需要通過「車輛中心」檢測嗎？彰化縣的織襪揚名國際，曾是國際服飾品牌代工廠的得展棉業，最近更開發出兼具反光功能的除臭襪，號稱連續穿168小時都不會臭，反光係數更通過車輛中心的亮度檢測，尤其是，每雙售價不到100元，便宜到腳底。

得展棉業創辦人張惠英表示，國內織襪產業界近年積極轉型，並陸續開發各種高級機能襪進軍國際，得展從代工廠轉型自創品牌「Easyfit」後結合科技原料成功研發多款高級機能襪，不僅國內已有500多處銷售點，目前更有包括美國、泰國、印尼等來自國外的消費者 。

曾是專科護理師的張惠英強調，好穿的襪子對人體健康很重要，機能好襪可以有效紓解壓力還能增進健康品質；其中像是「徹底消臭襪」，是使用國家級檢測通過的抗菌除臭纖維織造，襪體用彈性萊卡和棉紗織造，不僅無束痕不咬腳、吸濕排汗同時具有抗敏功能，久穿也不會腳癢。

Easyfit品牌創辦人陳郁軒是得展第2代接班人，台大生技系畢業返鄉投入織襪的研發與創新，今年9月成功開發的「超級反光除臭襪」，反光係數符合ISO認證，還通過ARTC車測中心亮度檢測，而且達到德國安全標準，上市短短1個多月，就贏得夜跑族的熱烈回響。

張惠英表示，台灣的織襪技術、設計功力與創意都是一流，具備國際競爭力，而品質高貴並不代表價格就不便宜，她強調，以前代工生產同品質的機能襪，下游廠商每雙至少賣3、400元，現在自產自銷，消費者以不到100元的銅板價就可以買到。

(中時 )