金門》選舉投票倒數計時 國民黨違紀16人遭處分

2018年10月31日 16:03 中時 李金生

金門5合1選舉倒數24天，國民黨金門縣黨部考核紀律委員會針對16名違紀參選、助選、加入其他政黨及損害黨的聲譽的黨員做出開除、撤銷及停止黨權等處分決議，送中央考紀會議處。其中包括前立委陳清寶、金城鎮長石兆瑉、金寧鄉長陳成勇、金湖鎮長蔡西湖和縣議員蔡春生等人。

國民黨金門縣黨部強調，考紀委員均認為黨紀一定要維繫，不能任由為所欲為，基於維護黨的聲譽、利益，才對違紀同志做出適當處理；現行黨章規定撤銷黨籍經過3年以上、開除黨籍經過6年以上方可申請恢復黨籍，另停止黨權執行期滿，黨權則自動恢復。

該黨部也呼籲黨員同志及鄉親集中選票，支持國民黨徵召縣長候選人楊鎮浯及5合1選舉提名和核准參選人順利當選，讓國民黨重新站起來，「重返執政，從金門開始！」

國民黨金門縣黨部考紀會依據黨紀處分程序，在10月2日和19日分別召開考紀委員會議，針對11月24日舉行的5合1選舉，違紀參選金門縣縣長、縣議員、鄉鎮長及加入其他政黨的汪成華等12人，以及違紀助選、損害黨譽的黨員陳成勇等4人，依據該黨107年中華民國地方公職人員選舉黨員行為規範及黨員違反黨紀處分規程，逐案充分討論，視違紀情節輕重，做出不同處分決議，情形如下：。

開除黨籍：汪成華（由教科文預算保障e聯盟推薦，違紀參選金門縣第7屆縣長）、徐銀磯（由親民黨推薦，違紀參選金門縣第7屆第2選區縣議員）、莊旭英（由親民黨推薦，違紀參選金門縣第7屆第1選區縣議員）、蔡春生（由中華民族致公黨推薦，違紀參選金門縣第7屆第2選區縣議員）、許丕肯（由青年陽光黨推薦，違紀參選金門縣金城鎮第12屆鎮長）、林麗芬（由中華民族致公黨推薦，違紀參選金門縣金湖鎮第12屆鎮民代表）、張君玉（加入民進黨）。

撤銷黨籍：謝宜璋（違紀參選金門縣第7屆縣長）、吳伯揚（違紀參選金門縣金城鎮第12屆鎮長）、王國代（違紀參選金門縣金沙鎮第12屆鎮長）、吳有家（違紀參選金門縣金沙鎮第12屆鎮長）、陳文顧（違紀參選金門縣金湖鎮第12屆鎮長）、陳成勇（違紀為金門縣無黨籍參選人陳福海助選）。

停權2年：蔡西湖（違紀為金門縣無黨籍參選人陳福海助選）、陳清寶（多次發言抨擊國民黨及黨徵召金門縣長候選人，違反本黨決議、損害黨之聲譽）。

停權1年：石兆瑉（違紀為金門縣無黨籍參選人陳福海助選）。

(中時 )