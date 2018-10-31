巴黎大師賽》球迷身體不適 喬帥伸出援手

2018年10月31日 16:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

塞爾維亞職業男網名將喬柯維奇（Novak djokovic），今天在巴黎大師賽第二輪，以7：5、6：1擊敗葡萄牙選手索沙（Joao Sousa），還在比賽中對一名看起來身體不適的觀眾伸出援手。

喬柯維奇是在第二盤5：1領先，邁向勝利的發球局時，發現場邊有位觀眾似乎身體不舒服，不斷擦著前額的汗水，喬帥就遞了一條毛巾給這位男士，賽後他說：「這位球迷看起來一直盜汗，好像也有點頭暈，感覺需要幫助，我就給了他一條毛巾。」

喬帥也說，自己在球場上同樣身體也有點不適，「我就不說得太仔細，確實有點小狀況，還好問題不大。」

喬柯維奇是目前世界第2，最近5站巡迴賽拿下了4座冠軍，其中包括溫布頓草地網球錦標賽、美國公開賽兩場大滿貫賽。

同樣是前世界球王，37歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），上次參加巴黎大師賽是2015年、止步第三輪，上周他才在瑞士室內網球賽拿下個人生涯第99座冠軍，本周沒有選擇休息，而是繼續參賽，他笑說：「我感覺很棒，像是上周獲得了很好的休息。」

事實上，費爸目前在賽程安排上，傾向於讓身體保持在狀態為優先，因此去年和今年球季他連續兩季完全放棄紅土賽事，不過這次卻連續參賽，且11月11日開打的ATP年終總決賽也不會缺席，對他來說算是比較密集的賽程安排，他回應：「對我來說，參加比賽可能比練球還好。」

(中時電子報)