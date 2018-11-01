太魯閣天祥作亂猴王遭處置 野放到人煙稀少林道

花蓮太魯閣國家公園野生獼猴數量多，猴群出沒吸引民眾拍攝牠們的模樣。（張祈攝）

友善列印
中時
花蓮太魯閣國家公園野生獼猴數量多，天祥、布洛灣台地不時出現大批猴群。（張祈翻攝）

花蓮太魯閣國家公園野生獼猴數量多，天祥、布洛灣台地不時出現大批猴群，又中又以「天祥猴王」，以搶奪民眾食物、大膽進入超商偷食物最有名，太管處雖排班「趕猴」，但今年中又發生猴群攻擊遊客案件，太管處今年與屏科大合作，將帶頭搗亂的猴王，野放到人群稀少的林道。

太魯閣國家公園幅員廣大，山區平均約有上千隻保育類台灣獼猴棲息，天祥地區、布洛灣皆有旅宿業、攤販等進駐，猴群為尋找食物，棲息地不斷下向下，甚至比鄰公路，猴群爬樹嬉戲時，模樣可愛，吸引不少遊客前來捕捉「猴影」。

太管處副處長張登文說，園內猴群因氣候、時節變化，為採集果實、鮮竹筍遷移到公路旁的樹林，園內立牌呼籲遊客切勿餵食，避免讓猴子養成討食習慣，仍免不了主動餵食的遊客，造就獼猴親人的習性。

但也因猴群逐漸習慣人群，不但不害怕人類，還會主動靠近人類，造成天祥地區強奪民眾食物事件頻傳，還有猴王進入超商偷麵包，成為當地惡名昭彰的「猴小偷」，此外，因獼猴有地域性，今年也發生遊客在步道健行，遭猴群攻擊的受傷的憾事。

為減少猴群與民眾的衝突，太管處今年與屏東科技大學合作，在猴王出沒熱點放置捕猴籠，以誘捕方式捉到2隻獼猴，野放到人煙稀少的林道，加強呼籲民眾切勿餵食獼猴，也派員監測猴群出沒步道，若遇到大量猴群、發情期等時節，視情況管制開放，減少可能出現的人猴衝突事件。

(中時 )

Easyfit車輛中心檢測過的「襪子… 國道3號屏東交流道通車 一邊歡喜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。