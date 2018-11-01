太魯閣天祥作亂猴王遭處置 野放到人煙稀少林道

2018年11月01日 07:13 中時 張祈

花蓮太魯閣國家公園野生獼猴數量多，天祥、布洛灣台地不時出現大批猴群。（張祈翻攝）

花蓮太魯閣國家公園野生獼猴數量多，天祥、布洛灣台地不時出現大批猴群，又中又以「天祥猴王」，以搶奪民眾食物、大膽進入超商偷食物最有名，太管處雖排班「趕猴」，但今年中又發生猴群攻擊遊客案件，太管處今年與屏科大合作，將帶頭搗亂的猴王，野放到人群稀少的林道。

太魯閣國家公園幅員廣大，山區平均約有上千隻保育類台灣獼猴棲息，天祥地區、布洛灣皆有旅宿業、攤販等進駐，猴群為尋找食物，棲息地不斷下向下，甚至比鄰公路，猴群爬樹嬉戲時，模樣可愛，吸引不少遊客前來捕捉「猴影」。

太管處副處長張登文說，園內猴群因氣候、時節變化，為採集果實、鮮竹筍遷移到公路旁的樹林，園內立牌呼籲遊客切勿餵食，避免讓猴子養成討食習慣，仍免不了主動餵食的遊客，造就獼猴親人的習性。

但也因猴群逐漸習慣人群，不但不害怕人類，還會主動靠近人類，造成天祥地區強奪民眾食物事件頻傳，還有猴王進入超商偷麵包，成為當地惡名昭彰的「猴小偷」，此外，因獼猴有地域性，今年也發生遊客在步道健行，遭猴群攻擊的受傷的憾事。

為減少猴群與民眾的衝突，太管處今年與屏東科技大學合作，在猴王出沒熱點放置捕猴籠，以誘捕方式捉到2隻獼猴，野放到人煙稀少的林道，加強呼籲民眾切勿餵食獼猴，也派員監測猴群出沒步道，若遇到大量猴群、發情期等時節，視情況管制開放，減少可能出現的人猴衝突事件。

(中時 )