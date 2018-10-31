國道3號屏東交流道通車 一邊歡喜剪綵 一邊遭強制架離

2018年10月31日 16:20 中時 林和生

國道3號屏東交流道通車啟用，前議員陳美瓊前來參與，警方擔心影響會場秩序將她架離。（林和生攝）

國道3號屏東交流道通車啟用，前議員陳美瓊前來祭拜土地公，警方擔心擦槍走火、數度將她請離。（林和生攝）

地方爭取10年，國道3號屏東交流道終在今日正式通車，行政院長賴清德與屏東縣長潘孟安主持通車典禮，宣告未來屏東市區上國道僅需10分鐘；這一邊歡喜剪綵，另一邊因議長賄選案遭判刑定讞的前議員陳美瓊欲點香祭拜土地公，員警擔心擦槍走火，早先一步將她架離。

考量國道3號九如交流道交通量龐大，長治交流道則因聯絡道台24線沿線開發密集，尖峰時刻不僅車流量大，從市區要連接兩處路程也稍嫌過長，2007年在地方提出建議書爭取下，終於在2013年拍版定案。

盼到通車這一刻，曾出力爭取的藍綠民代皆現身參與，讓這一場通車典禮充滿濃濃選舉味。

屏東交流道位於屏東市、九如及鹽埔鄉交界，鄰近包括農業生物科技園區、農業改良場及熱帶農業博覽會，賴清德強調，在便捷的交通挹注下，期待打造此處成為農業科技產業中心。

賴也宣布，已核定390億元經費，繼續推動屏東第二條東西向快速道路，將從國道8號仁武延伸到國道3號；另行政院明年也已編列2000萬，作為高鐵南延綜合規畫經費，表達對高鐵延伸屏東的支持。

交流道通車剪綵前，因案遭判刑的前議員陳美瓊也到場觀禮，並自備清香準備祭拜土地公，認為自己爭取交流道多年，卻因政治迫害無法歡喜剪綵，因此跪在匝道入口點香跪拜，擔心過程稍有不慎恐會擦槍走火，警方強制將她架離，為通車典禮留下尷尬場景。

(中時 )