人力仲介評鑑公布 獲A級逾4成

2018年10月31日 16:20 中時 王思慧

勞動部今日公告2017年仲介公司評鑑結果，1370家業者中，獲A級（90分以上）共600家，占43.79%；B級（70分至未滿90分）717家，占52.34%；C級（未滿70分）53家，占3.87%。全國仲介公司評鑑平均成績從105年度85.68分提升至87.48分、A級仲介公司比率由105年度36.6%提升至43.79%。

勞動部表示，鑑於民眾大多透過人力仲介公司申請外籍看護工、外籍勞工或海外就業，公司的經營管理及服務品質對我國勞雇雙方權益影響重大，勞動部透過每年辦理「私立就業服務機構外勞仲介服務品質評鑑計畫」，從仲介公司的品質管理、違規處分、顧客服務等不同面向進行考核，藉此督促人力仲介公司注重客戶服務，以維護人力仲介市場秩序。

今年共有1,370家仲介公司接受評鑑，成績今天公告於勞動部勞動力發展署全球資訊網。民眾可至發展署的私立就業服務機構查詢系統(https://agent.wda.gov.tw/agentext/agent/QryAgent.jsp)查詢，並依區域別、引進規模、引進類別、顧客服務或行蹤不明率等項目視自身需求選擇適合的仲介公司。

此外，除了參考評鑑成績，勞動部提醒民眾於簽約前亦可多方了解仲介公司所提供的服務項目、收費內容有無遵守法規上限以及收退費機制是否合理等，並注意簽約雙方應履行之義務，並確實以書面簽訂契約，以保障自身權益。

(中時 )