南向越南掏金史 施傳寶如坐摩天輪

2018年10月31日 16:10 中時電子報 陸霆剛

人生就像摩天輪，沒有人會永遠在巔峰，也沒有人會一輩子困在低潮。林同台商會長施傳寶，曾經陷入人生的谷底，但他並沒有因此放棄，反而勇敢面對，再次走出另一個高峰。

2003年施傳寶的父親和朋友到越南投資木製家具廠,巧遇中國木製家具業被美國反傾銷,大多數訂單被轉往越南，使得工廠訂單滿滿。在父親的鼓勵下施傳寶在2007年4月踏上越南，當時的他覺得越南錢淹腳目，燃起自己創業當老闆的念頭，加上台商友人慫恿下，2008年離開父親股東的家具廠，進而轉投資原木料買賣。創業後好運並未降臨，遇上雷曼兄弟的金融風暴，國際松木原木價格大幅震盪，下單給木材商的訂單，木材貨櫃才剛上船，新的報價又跌了，等於這批木材進到越南後沒錢賺，不甘心的情況下，就算手上沒有家具廠的口頭訂單，仍想逢低買進的向國外下訂單，貨櫃船都還沒到越南港口，新的報價又跌了，再訂再跌。

一連串的逆境也讓生活出現困難，回想2010年10月底，兒子出生的前一週,施傳寶騎著摩托車去買了兩個便當,共25000越盾，伸手一摸口袋才發現自己居然僅存一張十萬越盾的現金，當場愣住,只覺得自己怎麼會淪落到這種地步，當晚他躺在床上翻來覆去睡不著覺，索性走出房間坐在樓梯口猛抽菸，身上總現金只剩100多台幣，腦海中不斷思考著該如何度過這個難關。

上天似乎聽到他的哀求，就在兒子出生前三天，一位欠款將近半年的台商突然打電話來，說可以先付一部分木材款(約二億越盾)，掛電話的那霎那，內心異常的興奮與激動，馬上開車前往取款，並帶著老婆去超市買齊兒子出生後要用的物品,在兒子出生後，他更下定決心，結束了經營三年多的公司，賣掉車子及所有家當，想安分地找份工作。

因緣際會下，施傳寶進到一間研發生物科技有益菌種的生技廠，開始跟一群台灣人交流、請益，公司還曾將他外派到馬來西亞、中國等地學習，也造就了他日後再度創業的基礎，甚至因為公司管理部的台籍副總離職，施傳寶也得到兼任公司管理部主管的工作，甚至有機會認識及了解台商會這個組織。

2016年施傳寶再度創業，事業也在台商大老們的幫助下成長茁壯，由於施傳寶本身是農科生,所以每當自己農場或其他台商農場有日常田間管理上或病蟲害防治上甚至一些農業新知,彼此都可以相互交流，或是向以前求學時的農業教授請益，一步一腳印的踏實前進，也讓自己的事業經營更加穩固。

回想起過往，施傳寶說，人生本來就有高低，當你能豁然地去順應起伏，才能真正擁有人生，現在我走到另外一個舞台，雖然布幕還沒揭起，但我期待著，也準備好了！

(中時電子報)

越南林同臺商會長施傳寶