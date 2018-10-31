邱議瑩是鏡子 羅智強：反映民進黨不入流本質

2018年10月31日 16:15 中時電子報 張達智

民進黨立委邱議瑩在Line群組批評國民黨高雄市長候選人韓國瑜「陪睡招商」，事後被揪出是移花接木、錯誤引用，但她堅決不認為自己有錯，更說該道歉的是韓國瑜。對照蔡英文政府一貫的手法，只要被批評，就說是馬英九的錯，前總統府副秘書長羅智強轟，邱議瑩是民進黨的鏡子，種種不入流的言行，反映的是民進黨本質性的不入流。

邱議瑩在群組發言「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」，遭截圖流出，引爆各界撻伐，她的臉書粉絲專頁更遭網友留言灌爆，最新一篇貼文底下留言，截至31日下午4時止，已超過39萬，朝40萬邁進。

邱議瑩遭到輿論撻伐仍堅決不認錯，反在記者會喊冤「遭到獵巫攻擊」，並說韓國瑜才該道歉；邱的夫婿、客委會主委李永得也力挺愛妻，強調該道歉的是韓國瑜；民進黨高雄市長陳其邁也說韓言論污辱女性，應該道歉。

其實，邱議瑩不認錯卻說韓國瑜有錯的說詞，民眾已經太熟悉，因為蔡英文政府執政以來，面對外界批評，也都要牽拖馬英九，從陳水扁保外就醫到普悠瑪事故，都是這樣。

羅智強在臉書批評，「邱議瑩是民進黨的鏡子！這是為什麼陪睡說，舉黨都幫她背書。邱議瑩種種不入流的言行，反映的是，民進黨本質性的不入流。」

網友紛紛留言贊同表示「她有她的黨幫她背書，所以人民不止討厭她一個邱議瑩，是千千萬萬個邱議瑩，和他們背後的黨！」；

「還好，現在科技發達，有手機可錄影，要不然這個奧步就讓她得逞，那韓國瑜還用選嗎？」；

「台灣老百姓這幾十年來，已經看清了民進黨的嘴臉。只要打著民進黨的旗幟參選，就算是土匪流氓，民進黨也是傾全力支持。可是只要不是同陣營，就傾全黨之力，抹黑、抹紅、抹黃，無所不用其極誣衊殘害對手。」

(中時電子報)