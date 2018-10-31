曼谷、金邊11月直飛台中、吸引東南亞旅客看花博

泰越捷航空3日啟航的「曼谷-台中」航線，將帶來122名看花博開幕的泰國遊客！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
11月21日啟航的金邊直飛台中航線，柬埔寨航空一周飛行周3及周日兩班，可望促進台中與柬埔寨更密切的觀光文化及經貿交流。（陳世宗翻攝）

台中市政府推動觀光南向政策再傳捷報！11月3日起每週5天曼谷直飛台中定期航線，11月21日開航金邊直飛台中每周2天定期航班！觀旅局長陳盛山說，，因應東南亞旅客到台中看花博及中台灣旅遊需求，協調泰越捷及柬埔寨航空開闢直飛台中定期航線，3日曼谷首航將帶來122名看花博的泰國遊客。

陳盛山指出，泰越捷航空3日啟航的「曼谷-台中」航線，每周1、3、5、6及周日飛航5班，早上9點由曼谷起飛直達台中，下午2點半由台中機場起飛回曼谷。時間帶很適合泰國遊客到台中看花博，觀旅局日前聯合泰越捷邀請泰國媒體及旅行社到花博踩線，希吸引3萬人次以上泰客看花博遊中台灣。

另外，11月21日啟航的金邊直飛台中航線，柬埔寨航空一周飛行周3及周日兩班，可望促進台中與柬埔寨更密切的觀光文化及經貿交流；觀旅局將聯合台中觀光業者前進金邊推廣花博，可望在明年4月柬埔寨過年期間，吸引更多柬埔寨遊客來看花博。

陳盛山強調，過去4年整合推動「中進中出」國際入境旅遊模式，執行「國際接軌」與「國旅深化」併進策略，成功新增20個航點，順利開拓5個首都航線；包括台中國際機場國際旅次運量成長近3成，4年來旅館新設立近120家，住宿人次成長超過百萬，大幅提升台中國際能見度。

「聆聽花開的聲音！」觀旅局亦整合台中與中台灣觀光業者共推2018台中世界花博600萬人次留宿計畫，預計花博期間能將新台幣200億以上的觀光消費產值留在台中與中台灣，全力擴展中台灣區域觀光旅遊的具體量能。

(中時 )

嘉義梅山「太平雲梯」11／1起自… 農友、餐廳、旅宿合創「台中山城…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。