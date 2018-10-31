曼谷、金邊11月直飛台中、吸引東南亞旅客看花博

2018年10月31日 16:29 中時 陳世宗

11月21日啟航的金邊直飛台中航線，柬埔寨航空一周飛行周3及周日兩班，可望促進台中與柬埔寨更密切的觀光文化及經貿交流。（陳世宗翻攝）

台中市政府推動觀光南向政策再傳捷報！11月3日起每週5天曼谷直飛台中定期航線，11月21日開航金邊直飛台中每周2天定期航班！觀旅局長陳盛山說，，因應東南亞旅客到台中看花博及中台灣旅遊需求，協調泰越捷及柬埔寨航空開闢直飛台中定期航線，3日曼谷首航將帶來122名看花博的泰國遊客。

陳盛山指出，泰越捷航空3日啟航的「曼谷-台中」航線，每周1、3、5、6及周日飛航5班，早上9點由曼谷起飛直達台中，下午2點半由台中機場起飛回曼谷。時間帶很適合泰國遊客到台中看花博，觀旅局日前聯合泰越捷邀請泰國媒體及旅行社到花博踩線，希吸引3萬人次以上泰客看花博遊中台灣。

另外，11月21日啟航的金邊直飛台中航線，柬埔寨航空一周飛行周3及周日兩班，可望促進台中與柬埔寨更密切的觀光文化及經貿交流；觀旅局將聯合台中觀光業者前進金邊推廣花博，可望在明年4月柬埔寨過年期間，吸引更多柬埔寨遊客來看花博。

陳盛山強調，過去4年整合推動「中進中出」國際入境旅遊模式，執行「國際接軌」與「國旅深化」併進策略，成功新增20個航點，順利開拓5個首都航線；包括台中國際機場國際旅次運量成長近3成，4年來旅館新設立近120家，住宿人次成長超過百萬，大幅提升台中國際能見度。

「聆聽花開的聲音！」觀旅局亦整合台中與中台灣觀光業者共推2018台中世界花博600萬人次留宿計畫，預計花博期間能將新台幣200億以上的觀光消費產值留在台中與中台灣，全力擴展中台灣區域觀光旅遊的具體量能。

(中時 )