西門町也跟風墾丁？滷味3盤500元 香港人朝聖被嚇傻

2018年10月31日 16:24 中時電子報 林毅

香港朋友表示他點了豬腳、滷大腸、蘿蔔、甜不辣、雞胗各一個，沒想到被收500 (圖／翻攝自爆怨公社)

滷味3盤500元你吃得下去嗎？一名網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，自己的香港朋友來台灣玩，也朝聖一家大家都很推的餐廳，沒想到點了3盤滷味就要500元，讓他氣得上網抱怨。

男網友說，香港朋友朝聖一家西門町知名的40年老麵店，點了豬腳、滷大腸、蘿蔔、甜不辣、雞胗各一個，裝盤起來一共三小盤，結果被收了500元，事後香港朋友問他說台灣滷味怎麼這麼貴，讓他相當驚訝，直說平民滷味何時如此天價，更痛批台灣觀光真的是被自己搞爛，只為了賺一次性的觀光財。

不少網友看到也直呼實在不可思議「500是坑人嗎」、「這個250差不多，500真的太扯」、「去老天祿買回家啃划算多了」、「去搶比較快」、「西門町墾丁化」；但也有網友認為這家本來就是如此，不是刻意針對觀光客「這家我常吃，40年老店，東西真的好吃，但價格也確實高」、「這家價格就這樣啦，還是一堆台灣人照吃」、「這家我知道，光小碗意麵就40了，但東西真的好吃」，也有人質疑原PO的香港朋友沒做功課，對此原PO回應店家並沒有標價，他朋友也是都點了才知道這麼貴。

事實上這家老店有香港Youtuber造訪後，引起許多香港遊客興趣，來台灣玩時也都特別來朝聖，大部分人也都覺得食物不錯吃，但就是價格實在有點高。

(中時電子報)