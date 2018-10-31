西門町也跟風墾丁？滷味3盤500元 香港人朝聖被嚇傻

原PO表示，香港朋友去西門町玩，朝聖40年老店，點了3盤滷味卻被收500元，嚇到直呼怎麼那麼貴 (圖／翻攝自爆怨公社)

友善列印
中時電子報
香港朋友表示他點了豬腳、滷大腸、蘿蔔、甜不辣、雞胗各一個，沒想到被收500 (圖／翻攝自爆怨公社)

滷味3盤500元你吃得下去嗎？一名網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，自己的香港朋友來台灣玩，也朝聖一家大家都很推的餐廳，沒想到點了3盤滷味就要500元，讓他氣得上網抱怨。

男網友說，香港朋友朝聖一家西門町知名的40年老麵店，點了豬腳、滷大腸、蘿蔔、甜不辣、雞胗各一個，裝盤起來一共三小盤，結果被收了500元，事後香港朋友問他說台灣滷味怎麼這麼貴，讓他相當驚訝，直說平民滷味何時如此天價，更痛批台灣觀光真的是被自己搞爛，只為了賺一次性的觀光財。

不少網友看到也直呼實在不可思議「500是坑人嗎」、「這個250差不多，500真的太扯」、「去老天祿買回家啃划算多了」、「去搶比較快」、「西門町墾丁化」；但也有網友認為這家本來就是如此，不是刻意針對觀光客「這家我常吃，40年老店，東西真的好吃，但價格也確實高」、「這家價格就這樣啦，還是一堆台灣人照吃」、「這家我知道，光小碗意麵就40了，但東西真的好吃」，也有人質疑原PO的香港朋友沒做功課，對此原PO回應店家並沒有標價，他朋友也是都點了才知道這麼貴。

事實上這家老店有香港Youtuber造訪後，引起許多香港遊客興趣，來台灣玩時也都特別來朝聖，大部分人也都覺得食物不錯吃，但就是價格實在有點高。

(中時電子報)

北榮與羅東聖母醫院攜手 成功救… 因應玉兔颱風可能來襲 第九河川…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。