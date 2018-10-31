英學者：民主未死 只是面臨到中年危機

2018年10月31日 17:05 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

英國廣播公司（BBC）中文網30日報導說，誰說民主正在消亡，它只是在經歷一場結果難料的中年危機罷了——在川普、社交媒體和經濟分歧交織的時代，劍橋大學政治系主任大衛·朗西曼（David Runciman）用這個觀點解釋西方民主的現狀。

近日在英國劍橋大學一場創意活動上，朗西曼教授從他最近出版的新書《民主如何終結》出發，闡述一個重大問題：我們的民主體系是否已開始崩潰？

在朗西曼看來，當前很多政治不確定性和挫敗感都是「2008年金融危機的結果」。危機之後，伴隨著長期的經濟「宿醉」，於是發生了川普當選美國總統和英國脫歐公投兩場政治地震。

「五年前看來，這些事情如此遙遠。」朗西曼教授說，「所以大家感覺正在經歷一些我們無法理解的事情。沒有人預料到這些。」

「事情就此結束了麼？不，但我完全明白為什麼人們會問，『接下來會怎樣？』」

但BBC中文網指出，朗西曼不認為，川普當選意味著傳統民主政治的終結。恰恰相反，朗西曼認為，民主政治人到中年，此時選民感覺自己處於一成不變的狀態，嚮往一些重大改變，但又不想要翻天覆地的改變。

朗西曼把川普比作一個人在中年危機時衝動買下的酷炫摩托車。「我們希望沒有真正改變的改變。」

他預測，可能會有越來越奇怪的人贏得民主選舉。但之所以這麼做，是因為我們覺得這個政治制度是如此強健，以至於選上這些人也不會有什麼真正的損害。「我們投票支持川普，因為我們認為民主的耐用度高，能夠承受我們扔向它的一切。」

有觀點認為，當前的政治緊張局勢與1930年代民族主義和獨裁統治崛起給民主帶來的壓力有異曲同工之處。朗西曼對此持否定態度。

「我們被誤導。我們沒看到1930年代的生活究竟是什麼樣的。」他說，那是一個充滿貧困、政治軍事化、暴力極端主義和年輕人持槍的時代。

在第一次世界大戰的恐怖經歷之後，歐洲處於「創傷後應激障礙」的狀態。他說，這與現代政治動蕩的情形完全不同。現在憤怒的是老年人，他們負擔著貸款，守著家裏的電視。

BBC報導，朗西曼稱，對民主更大且更不可預測的威脅可能來自社交媒體和大型科技公司。「沒有人能理解它的力量，其背後的規模、速度和複雜性。」

他說，民主一直設法應對政治宣傳和假新聞。「但我們可以感覺到，在20或30年後，我們已經無法控制民主政體中權力的真正所在。」

「大型科技公司擁有一種空前強大的力量。」在過去，過度強大的行業可能被打破壟斷，然而大型科技公司已經深深嵌入到生活的各個方面，包括政治。

「如果有人想對付谷歌，他們將不得不在谷歌上搜索如何做到這一點。」除了社交媒體外，還有不斷變化的媒體格局——以及政治、娛樂和真人秀之間不斷模糊的界限。

自由的西方民主是在戰後富裕中發展起來的，朗西曼教授提醒，如果人們變得越來越窮，民主將如何變化，我們不知道答案。

當人們的工資停滯許多年，他們就會被推向政治的邊緣。「有很多歷史證據表明，沒有經濟增長，民主國家將難以為繼。」

如果人們沒有感到生活改善，他們會選擇離體制越遠越好的政治人物。在貧窮的國家，這可能導致政治崩潰。但在相對穩定的西方國家，它更有可能帶來失望而不是革命。

「富裕、停滯的社會可以繼續與功能失調的民主國家共同存續很長時間，」他說。「而我們可能就在這一過程的起點。」

朗西曼表示，民主的耐用性使人們在保護和滋養民主的問題上，變得自滿。「民主可以存活，但它被掏空了。」

「這是一個疲憊不堪的體系，正在努力應對一些重大挑戰，但它不會突然崩潰。」

朗西曼說，「我們可以考慮政治體系如何更好地運作，在地方、國家和國際層面。」但相反，西方民主國家卻不斷換領導者而不是改變制度。

「另換個小丑試試，」他說。

(中時 )