因應玉兔颱風可能來襲 第九河川局完成防汛整備作業

2018年10月31日 16:37 中時 范振和

第九河川局擁有的可移動式大型抽水機，每3秒鐘可抽光一個家用水塔用水量。（九河局提供）＿

雖然已到汛期末期，水利署第九河川局為因應玉兔颱風可能來襲，已針對防汛熱點加強防災工作，尤其，淹水剋星移動式抽水機已就定位。

第九河川局長顏嚴光指出，為防範玉兔掠境，九河局加強巡察抽水站、水門等設施，並確保抽水機等防汛機具、油（備）料及各項資訊系統等正常運作，近日將持續注意颱風路徑潛勢情形，隨時可開設緊急應變中心因應。

顏嚴光說，因應轄區內易淹水地區或其他緊急事件抽、排積水工作，九河局平時備有3台12英吋大型抽水機，抽水能量約每3秒鐘就可抽光一個家用水塔，颱風豪雨期間，隨時待命，接獲淹水通知後，10分鐘內即能完成整備出發救災。

祕書張欽澤也說，防災工作不容有疏失，抽水機平時就要做好定期檢查與維護工作，要完成抽水機高妥善率，才能充分發揮防災減災功能。因此，九河局汛期間每2星期就會發動機組保養檢查1次，汛期前更會同各防救災機關，辦理實機抽水操練。

此外，為減輕災害發生，也將周知九河局所屬防汛護水志工留意降雨情形，巡守各負責轄區內相關水利設施、區域排水及海堤等重點區域，並隨時上水利署防災資訊網或行動水情APP，注意低窪地區淹水警戒。

(中時 )