人未上車關門起步 台南老婦搭公車摔落四腳朝天

2018年10月31日 16:43 中時 曹婷婷

台南市歸仁區一名73歲婦人搭公車，尚未上車，公車就關門啟動，當場摔個四腳朝天，一名將這段監視器畫面PO到臉書社團《爆料公社》，以「覺得嚇壞了」描述母親前天清晨搭公車的驚魂記，網友對於公車司機見狀竟未下車關切，一陣撻伐。

台南市公共運輸運處處長呂獎慧表示，事件釐清後將依規定裁處，以及督促業者加強司機的教育訓練及改善，並已請興南客運向該名婦人致歉慰問或協助相關醫療事宜，也希望阿嬤及家屬能跟客運業者聯繫，由業者妥善彌補。

這起事故發生在前天清晨6時許，這名73歲婦人欲搭興南客運紅幹線公車時，人還沒上車，公車就關門起步，PO文網友在《爆料公社》表示，「我人沒在現場，無法確定當班公車有無客滿，但知道的是事發時間是清晨6點26分，簡單判斷當時並非尖峰時段。事件本身很單純的就是我母親要搭公車，司機先生又是什麼樣的心態不讓老人家上車？」

台南市公共運輸處依民眾提供影像及調閱行車紀錄器顯示，前天上午6時38分，大台南公車紅幹線公車行經歸仁區「姓李仔」站位，當下疑因乘客眾多壅擠，車輛前門處已無空間可上車，司機於是開啟後門供民眾上車，惟司機受視線死角影響，未留意民眾上車與否，即關閉車門駛離，造成民眾跌倒。

由於當下司機並未立即下車查看民眾傷勢，明顯違反規範，公運處將依公路法相關規定進行裁罰，並責成業者持續加強所屬司機行車教育訓練，督促駕駛務必注意並確認乘客上下車後始可發動駛離，以維護乘客行車安全。

公共運輸處表示，已請興南客運加強聯繫該名婦人及家屬表達歉意，協助後續相關醫療事宜，公運處亦會持續追蹤。

台南市公共運輸處指出，司機當下未立即下車查看阿嬤傷勢，已明顯違反規範，公運處將依公路法相關規定裁罰，並責成業者持續加強所屬司機行車教育訓練，督促駕駛務必注意並確認乘客上下車後才可發動駛離，維護乘客行車安全。

台南市公運處調查後已請興南客運加強聯繫該名阿嬤及其家屬表達歉意，並協助後續醫療，興南客運將對該名司機做出處分及駕勤教育，公運處也將持續追蹤該案。

(中時 )