韓國瑜來彰化站台！ 林佳龍說韓流如天邊雲彩

2018年10月31日 16:34 中時 吳敏菁

彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍31日攜手出席彰南路大肚溪橋動土。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍31日攜手出席彰南路大肚溪橋動土，媒體關心高雄市長候選韓國瑜11月3日要到溪州為謝典霖、王惠美站台，是否擔心韓流效應，林佳龍強調，韓流就像天邊雲彩，政治人物要看長期作為，魏明谷也表示，3日蔡英文總統也要到彰化參加社區座談。

彰南路大肚溪橋31日舉行動土典禮，台中市長直呼，這是「兩岸一家親」！讓台中和彰化成為更緊密的家人關係，大肚溪橋是台中溪尾大橋的延伸，建構台中、彰化更完善的交通路網。

對於韓國瑜要來彰化幫國民黨候選人站台，林佳龍表示選舉還是要靠本人，韓流就如天邊的雲彩，飄來飄去，政治人物還是要看長期的作為，不是看口水，縣市民自有一定評價，選舉是各自登山，相信人民還是會期待、支持認真做事的縣、市長，彰化

、台中合作區域治理共榮共好。

至於卓伯源日前到台中替盧秀燕站台，魏明谷說，卓伯源現在都住台中了。媒體再提出很多人因台中空氣品質、居住環境不好轉而支持盧秀燕，林佳龍說，台中空氣品質在任內和彰化縣長魏明谷努力下大幅改善，最明顯要感謝魏明谷讓台化停燃生煤，讓大里、霧峰等空氣品質明顯改善，是區域治理最好的例子。

林佳龍也指出，台中火力發電廠減少生煤5萬噸，是5座台化的燃煤量，台中和彰化空品都有顯著改善，林佳龍說，國民黨是丟垃圾的人，和魏縣長認真撿垃圾，他們不但沒有為過去亂丟垃圾道歉，反而過來怪撿垃圾的人，社會自有公道，請不要再口水了，但作為現任縣市首長還是會承擔起責任，一起來「撿他們丟的垃圾」。

(中時 )