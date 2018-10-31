韓娛平台HG MBC綜合台MOD震撼開播 OH My Girl抵台獻唱

2018年10月31日 16:36 時報周刊 張毓琪

台灣鴻基國際視訊與韓國MBC電視台共同打造HG MBC綜合台，即日起於MOD 378台開播。今(10/31)舉辦開台記者會，現場貴賓雲集，包括鴻基國際視訊董事長劉啟瑞、中華電信副總經理高武松、中視總經理胡雪珠等都親自到場，韓國MBC文化放送株式會社局長朴賢豪也特地從韓國來台共襄盛舉。記者會上更邀及韓國女子偶像團體OH My Girl熱情開唱，為台韓影視跨國佳話獻上祝福。

HG MBC綜合台主打韓國娛樂，對於頻道定位，鴻基國際視訊董事長劉啟瑞表示，「HG MBC綜合台為多元節目綜合頻道，捨去MBC電視台的新聞、體育兩項節目，保留大眾喜愛的戲劇、綜藝、生活、兒童、健康、文化、美食、紀錄片等節目，經由生活對話產生共鳴，拉近兩國文化交流。」鴻基國際視訊所經營的自有頻道還有鴻基影劇台、鴻基台灣台，如今10月30日起HG MBC綜合台於MOD第378台正式開播，提供給觀眾更豐富多元的影視選擇。

鴻基國際視訊長期以來專擅於中國大陸與亞洲市場的影片文化，不斷引進國外電視台及知名影視集團的口碑大戲，像是《皮諾丘》、《奇皇后》、《來自星星的你》等耳熟能詳的韓劇。長期以來鴻基國際視訊與韓國MBC有著良好互動，今年更攜手打造頻道，鴻基國際視訊董事長劉啟瑞也說，「雙方基於有著歷史背景、專業脈絡等關鍵因素，加上彼此互信、互惠。」

MBC文化放送株式會社局長朴賢豪對於雙方合作也覺得意義非凡，「HG MBC綜合台往後會為台灣觀眾帶來MBC優秀的戲劇、綜藝、紀錄片等節目，期待能以高品質的節目內容促進兩國媒體業的共同成長，並受到更多台灣觀眾的喜愛與信賴。」MBC作為韓國代表性的電視台，旗下擁有1個無線台頻道、3個廣播頻道、5個有線台頻道及4個DMB頻道，共擁有18個頻道。這次透過台灣HG MBC綜合台的開播，讓MBC得以進一步成為國際性的電視台，並成為兩國文化交流的窗口。

主辦單位也邀請韓國女子團體OH My Girl來台擔任記者會嘉賓，當天上午7位團員從韓國飛抵台灣，就直接從機場趕至會場，並帶來『Remember Me』及『Secret Garden』兩首歌，團員們又唱又跳，誠意十足的表演為活動增添熱鬧。

女團Oh my Girl的團員孝定聊到，之前有主持過《我們結婚了》還有《我獨自生活》兩個節目，並說自己也很喜歡看《我們結婚了》。Mimi則說自己喜歡看《蒙面歌王》，可以聽到很多很棒的歌聲，但面具一揭開又會令人覺得神奇，每每總有「竟是出乎意料的人唱出很厲害的歌曲」的感覺。

MBC公司本身有很多戲劇作品，Oh my Girl團員們自己追劇時有何不同習慣或喜好嗎？祉呼喜歡看《擁抱太陽的月亮》，而她習慣等一整部劇播完後、再一口氣看完。也很喜歡看孔孝真演出的《料理絕配Pasta》。關於之後想要演戲的方向與角色，玄勝熙聊到之前有演出過一部網路劇，但因為劇中角色的生命期限只有48小時，覺得生命有點短…所以希望之後有機會可演出可以活久一點的角色，能有時間可以去實現夢想、勇敢的角色。Oh my Girl團員們大多喜歡運動、紓解壓力維持健康。像MIMI就說平常會喝健康食品保健、維持健康。

(時報周刊)