農友、餐廳、旅宿合創「台中山城慢旅」品牌

台中市觀光旅遊局媒合農友、餐廳與旅宿業者簽署合作意向書，實踐慢食主張。（王文吉攝）

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台中市觀光旅遊局長陳盛山（左）推動「台中山城慢旅」品牌。（王文吉攝）

2018台中世界花博開幕在即，為提供多元的旅遊路線、更完善的旅遊服務，台中市觀光旅遊局31日在東勢梨之鄉休閒農業區舉辦「山城慢遊心體驗．小農直送餐桌」媒合會，在局長陳盛山的見證下，媒合農友、餐廳與旅宿業者簽署合作意向書，具體實踐慢食主張。

媒合會透過採果體驗、使用在食材所料理的戶外餐桌體驗，親身體驗台中山城慢食、慢活、慢遊。觀光旅遊局媒合立暉農場、猛男農夫、白毛台葡園農場，餐廳業者包括寧菠小館、又見一炊煙、千樺庭園餐廳、櫻花鳥森林，旅宿有神木谷假期大飯店、花田民宿、流星花園民宿等簽署合作意向書。

陳盛山表示，「產地到餐桌」著重慢食及慢活，引領在地農友、餐廳、旅宿等業者透過「食宿」來詮釋山城的慢、發掘在地的好，逐步將「台中山城慢旅」品牌推上市場。農友以「好、乾淨、公平」三大原則，提供好食材，旅宿業者將「慢理念」導入行程，加上餐廳業者等三方共同支持。

觀光旅遊局指出，以往小農直送餐桌只是結合產銷兩端，本次整合「旅宿業者」，結合農友、餐廳、旅行業者三方，不僅可增加農產銷量，也讓餐廳使用食材品質更優異、產地來源更透明。旅行業者更可因為了解產銷兩端後，在遊程上結合推動食農教育，介紹遊客認識在地食材、品嘗新鮮、當季、在地料理。

觀光旅遊局指出，「山城慢遊心體驗．小農直送餐桌媒合會」只是開始，目前正是店家徵選期間，未來通過認證都有機會加入合作系統。透過遊程的串接，來台中不只參觀花博，更能透過山城慢旅豐富多元的遊程，好好體驗中台灣令人羨慕的「慢生活」。

(中時 )

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