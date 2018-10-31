立委馬文君和前原民會主委林江義 原鄉火力全開砲轟蔡政府

▲立委馬文君在仁愛鄉縣長、鄉長、縣議員聯合競選總部痛批蔡政府無視民眾死活、觀光蕭條、經濟沉到谷底的困境。（楊樹煌攝）

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88年前賽德克族不滿日人高壓極權統治，踐踏族人尊嚴及生存權，憤而武裝起義抗暴行動的霧社事件，日本派出空軍空投毒氣彈，殘殺原住民的悲慘戰役，蔡政府只為媚日，竟然出現國軍公開展覽紀念日本空軍八聯隊，立委馬文君今天在霧社痛批，只有蔡政府才會有此荒謬情事。

馬文君指出，民進黨完全執政下制定的促轉條例，竟只針對1945年8月以後促轉，講白了就是完全針對國民黨而來，其餘不正義的完全不轉型，尤其碰到日本只會點頭，才會有最近日本空軍第八聯空投毒氣彈到霧社，殘殺原住民的霧社事件，卻被國軍公開展覽紀念的荒謬情事出現。

馬文君更憤怒的指出，蔡英文執政才短兩年多，台灣觀光蕭條，讓業界損失千億營收，經濟沉到谷底，業主叫苦連天，連在日月潭賣船票維生計的婦人、清境以賣CD的年輕街頭藝人都大嘆快活不下去了，再過幾天還會有南部的漁民將北上向蔡政府訴求救救他們，還有更廣大的民眾欲哭無淚，但蔡政府仍無動於衷，實在令人失望致極。

前原住民委員會主委林江義，也痛批總統蔡英文在上任後的第1個原民日公開道歉，並做出重大承諾，要回復原住民尊嚴與權益，結果在立院審查制定促轉條例時，民進黨政府及綠委們，卻不顧原住民委員極力要將原住民權益納入的訴求，強勢表決通過，蔡英文對原住民的重大承諾完全跳票，怎不令原民憤怒。

(中時 )

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