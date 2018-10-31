山隘行軍幕後英雄！ 7人伙房班顧好全營300人的胃

伙房班是山隘行軍幕後英雄。（軍聞社提供）

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伙房班每日必須烹煮全營近300人的菜量。（軍聞社提供）
7人「伙房班」扛起野戰伙房任務。（軍聞社提供）

陸軍航特部特2營山隘行軍進入第3天，行軍部隊不分晝夜地執行訓練；為使官兵有充足的體力應付操課，7人「伙房班」扛起野戰伙房炊爨任務，每日必須烹煮全營近300人的菜量，再以野戰配膳台做熱食分裝及追送，準時將每餐送到官兵手中食用。

軍聞社報導，本次特2營在野外行軍的伙食，由7員伙房班弟兄組成的野戰伙房負責，這群拿著鍋鏟默默付出的英雄，以健康的菜色滿足官兵一整天「食」的需求，讓辛苦訓練的弟兄更有精神執行任務。

至於食材來源，則是每日早上由副供站將食材送到野戰伙房進行備料，以冰箱、冷凍庫保存，食材的選擇以不易腐壞為優先考量，例如高麗菜、茄子等，每日菜色則會置入蒜頭及酸梅，藉此增加抵抗力、有助開胃，主菜則以雞腿、排骨為主，避免海鮮類的食物以防食物中毒。

執行本次野戰炊爨的伙房組長劉巧鵬中士表示，每日的炊爨任務都必須召集食勤組員開會，計算路程及作業時間，搭設野戰伙房也須注意天候，晴雨天及風的大小都是影響作業時間的因素，至於熱食追送則要注意衛生及人員安全，盼藉由多樣化料理方式，讓官兵吃的安心、食的放心。

(中時 )

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