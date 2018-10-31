執政有負擔 蔡英文下軍令：要求全黨要向選民面對面拜託

2018年10月31日 16:48 中時 曾薏蘋

民進黨中常會今移師南投，為南投縣長候選人洪國浩造勢；民進黨發言人鄭運鵬轉述，蔡英文會中下軍令，剩下最後三週多，希望不只是南投，以及現在所有候選人包含立委，都必須面對面跟選民拜託。全黨都要面對面拜託。畢竟執政有負擔及誤解，面對面一個一個拜訪，讓大家感覺到執政黨最大的誠意。

無黨籍前南投縣長彭百顯，目前身兼洪國浩競選總部榮譽主委，彭說，蔡總統就職後，跟總統有共同同學，他在這裡跑了兩年多，認為現在南投縣差距，跟2014年李文忠參選時差距差不多，大概只有差5千票。

洪國浩競選總部主委，無黨籍的莊萬振認為，草屯認為可以贏1萬4千票以上。上次洪國浩參選草屯前鎮長時，贏了兩萬票，這次應可以贏1萬4千票以上，如果這樣就大有可為。

此外，與會的競選總部及鄉鎮市長候選人建議，南投交通沒有那麼方便，希望中央級包含立委、政務官可以下來輔選；總統也當面請中常委的總統府秘書長陳菊協調；陳菊說，她週末要回高雄，平常日請假協調沒有問題；921時她擔任高雄市社會局，高雄市政府有負責南投賑災，九二一時期還算是跑得有透，請假協助沒問題，有些政務官也會幫忙協調。

彭百顯認為，南投這個結構狀況，要往勝選方向邁進，草屯多贏一點以及名間開漂亮一點。其他鄉鎮有單一選區需求，非民進黨票也要爭取，草屯是洪國浩基地，名間沒有輸過，多拉一點，那5千票可以抵回來。

秘書長洪耀福報告助選團進度時也提到，名間鄉鄉長這次出來參選，壓力很大，面對黑道暴力威脅；其他的個別的鄉鎮長，有的是賄選、買票，希望法務部可以注意。

鄭運鵬表示，總統認為士氣不錯，對於選情評估，跟他自己理解，對南投選情樂觀很多，會中大家認為說，賄選強力去執行、抓賄，當選的機率高很多。

(中時 )