社團組織選舉相挺後援會名稱也惹爭議

2018年10月31日 16:56 中時 林欣儀

民進黨台中市長候選人林佳龍表示，盧秀燕以同濟總會名義成立後援會，已引起反彈。(林欣儀攝)

社團參與政治「眉角」多！國民黨台中市長候選人盧秀燕下午舉辦「同濟會後援會」成立活動，卻因後援會名稱惹來爭議。民進黨候選人林佳龍認為，盧用「同濟總會」支持她的名義成立後援會，已引來其他同濟會員反彈；盧陣營則強調尊重團體自主運作，呼籲對手別刻意操作。

盧秀燕競選總部31日下午熱鬧滾滾，近300名國際同濟會成員聚集力挺盧秀燕，與會者高喊「凍蒜！凍蒜！」，氣氛熱絡。

但這個後援會的成立卻引來爭議，林佳龍受訪表示，民主政治大家可以支持自己認同的人，相對來說他在社團的經營比較久，擔任同濟會副會長10幾年，也參與獅子會、扶輪社等運作，社團參與平常都要累積。

林佳龍說，盧秀燕用同濟總會支持她的名義成立後援會，已引起其他同濟會員反彈，「像我們就是用同濟龍友會，不會用正式組織名稱」，且對方掛名沒有經過當事人同意，在群組裡全面反彈，「要尊重人家，社團組織裡各種背景的人都有，政治人物不要太粗暴，要尊重組織自主性」。

國際同濟會台灣總會第38屆總會長洪煥坤下午受訪表示，林佳龍與盧秀燕都是同濟會會員，一開始就沒有打算用「國際總會」的名義組成後援會，而是以「盧秀燕同濟之友會」的名稱。洪煥坤接著指活動會場上方懸掛的布條強調「布條上就可以看到」。

盧秀燕則說，包括同濟會、青商會或獅子會等社團站出來力挺，她真的很感動、眼淚都快掉下來了，因自己是在野黨、沒有資源，後援會要成立這段時間備受關切，但大家陸續站出來相挺，「他們挺盧秀燕是因為挺民意、挺台中，希望台中翻轉、台中更好」。

盧秀燕強調，同濟會來相挺的會兄、會姊不畏威脅利誘，自發組織起來，這就是台中的精神，接下來會更努力，呼籲大家挺身而出。

(中時 )