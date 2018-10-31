高雄》挺韓國瑜錯了？運將因為這一張被罵「垃圾」

2018年10月31日 17:11 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

計程車司機將衝撞挑釁他的機車騎士拍下po網。(圖／翻攝自爆料公社)

計程車司機將受傷照片po上網。(圖／翻攝自爆料公社)

計程車司機疑似因挺韓國瑜的貼紙遭機車騎士衝撞受傷。(圖／翻攝自爆料公社)

運將前往醫院驗傷，並對機車騎士提出傷害及公然侮辱告訴。(圖／翻攝自爆料公社)

高雄市新興區一名計程車司機指控，今(31)日清晨遭一名機車騎士飆罵挑釁，疑似只因為他車上貼著國民黨高雄市長候選人韓國瑜的競選貼紙，運將準備報警時，竟遭機車騎士衝撞，計程車司機將照片及影片po網，希望對方三天內公開道歉。

遭衝撞的運將在臉書《爆料公社》發文指出，在高雄市博愛一路由北往南的方向，下中博高架橋時，因為紅燈停了下來，這時後方傳來急促的喇叭聲，這位騎士不斷嗆聲，還用台語罵了一句：「你去呷賽啦！」運將因氣不過停車找對方理論，並拿出手機錄影蒐證，對方在跳針暴走時，不時打量運將右後車門上的貼紙，還用台語罵了一句：「垃圾！」

運將指出，不能接受因為他車上有選舉貼紙，這位騎士因爲立場不同就用這種方式傷害別人，已在第一時間向高雄市警局報案，並檢具驗傷單及蒐證影片，正式對這位騎士提出公然侮辱與傷害告訴。

運將強調「每個人都有不同立場，但不代表立場不同你就可以傷害別人！」限對方三日內由警方見證下公開道歉，否則一定告到底，並另外提出民事求償。

不過影片po上網後，引起正反兩派論戰，有不少網友認為，司機提供的影片只是一部分，單就部分畫面很難判斷是非對錯。

(中時電子報)