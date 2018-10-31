中職》球迷高喊「再戰10年」 高國慶笑：這樣中職就完了

統一獅資深球員高國慶在季後賽有好表現。（中央社資料照）

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中時電子報
/台南報導

統一獅資深球員高國慶今年季後賽在攻守端都有令人驚豔的表現，不少球迷高呼「再戰10年！」不過高國慶認為現在中職競爭度高，若自己真的再戰10年，在50歲的年紀還有上場空間，「那這樣中職就完了！」他笑說。

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高國慶本季季後賽不但打擊穩定，守備也能穩定軍心，其中G2在9局下以一記美技飛撲為球隊守下勝利，攻守都有貢獻，大大激勵了球隊的氣勢，談到自己季後賽的表現，高國慶說：「其實我例行賽就很努力了！沒有要特別做給年輕人看，他們都成年了，不需要特別帶，他們都很有衝勁，就是很怕他們腦充血。」

高國慶回憶自己年輕時，在總冠軍賽擊出全壘打後，因為太過興奮，跑壘時幾乎都是用跳的跳回本壘，不過看到賢拜陳政賢、羅敏卿都很冷靜，「我當初都會想說為什麼？難道賢拜不興奮嗎？後來我才知道，他們不是不興奮，而是要保持冷靜，因為比賽還沒結束。」

高國慶以40歲的年紀闖蕩季後賽，不但打擊有好表現，守備也屢屢展現讓隊友安心的演出，不少球迷都高喊「綠色坦克再戰10年！」對於球迷的讚美高國慶露出笑容，但笑著辯駁：「再打10年我就50歲了，如果我50歲都還能上場的話，那不就代表中華職棒完了嗎？」

高國慶透露，現在中職只有4隊，競爭度很高，之前一個位置頂多3、4位球員，現在不但1個位置有6、7位球員可以守，不少年輕球員可以兼顧內、外野守備，因此他也認為自己不可能打這麼久。

(中時電子報)

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