中市南區新大樓傳女子墜樓

26歲江姓女子被大樓保全員發現墜落在大樓三樓天井，已明顯死亡。（馮惠宜攝）

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台中市第三分局健康派出所獲報後陸續傳喚江女男友及親友訊，以釐清案情。（馮惠宜攝）
台中市第三分局健康派出所獲報後陸續傳喚江女男友及親友訊，以釐清案情。（馮惠宜攝）

台中市南區忠明南路一棟新的集合式大樓昨發生女子墜樓意外，大樓保全員上午十時巡邏發現26歲江姓女子倒臥在3樓天已無生命徵象，經報警，警方調查江女前一晚到該大樓找31歲的王姓男友，凌晨疑似與男友發生爭執憤而輕生，警方已報請檢查官相驗，已釐清案情。

警方獲報到場未發現遺書，清查身份江女非該大樓住戶，調閱監視器發現江女前一晚到此大樓找住在16樓王姓男友，江女在禮儀社工作，和男友認識3周，倆人疑似感情不睦，友人指稱曾接獲江女訴苦，用詞悲觀。

王男指稱，女友前一天晚上來找他，倆人一起喝酒，凌晨兩點多和女友起爭執，女友憤而甩門而出，他追出去就看不到身影，隨後返回家中倒頭就睡，未料保全會在早上發現她墜落在三樓天井，他也很意外。

江女母親聽聞惡耗到警局時幾乎哭到昏厥，她強調，女兒很乖巧；而江女友人則表示，江女情緒不穩，最近疑似和男友感情不睦，經常傳訊訴苦，不時有悲觀的用詞；唯警方也報請檢杳官相驗，以釐清江女確切的死因。

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