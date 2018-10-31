台灣首例！ 小三通肉品驚見非洲豬瘟病毒

農委會副主委黃金城表示，此次驗出帶有病毒的「双匯」香腸，是小三通旅客在入關前即丟棄於旅客農產品棄置箱。（游昇俯攝）

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台灣出現首例肉品帶有非洲豬瘟病毒！農委會今（31）日下午證實，旅客經由小三通管道進入金門棄置的一件豬肉香腸製品「双匯香脆腸」，帶有非洲豬瘟病毒基因。農委會表示，經基因序列定序，該病毒與中國大陸非洲豬瘟病毒百分之百吻合，未來旅客經由小三通入境，將會加強行李檢查。

農委會副主委黃金城表示，此次驗出帶有病毒的「双匯」香腸，是小三通旅客在入關前即丟棄於金門水頭碼頭旅客農產品棄置箱，該肉品於25日送交家畜衛生試驗所檢驗，今天下午兩點經定序反應確認，證實與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

黃金城說，當非洲豬瘟於8月3日在中國大陸首度爆發，「双匯」肉品即曾被檢驗出病毒核酸，「双匯」是中國大陸最大肉品加工廠，可知病毒應已普遍存在其肉品之中。這次查獲肉品由小三通進入金門，在入關前旅客即丟棄，亦可見防疫宣導發揮作用，國內的檢驗技術也沒問題。

防檢局局長馮海東則表示，旅客於邊境棄置箱丟棄肉品，都會押送銷毀，不會流入市面，因離島與大陸距離近，會請海巡署再加強檢查漁船，不讓肉品走私進來，也正修法動物傳染病防治條例，將違規攜帶入品入境罰鍰從1萬5千元提高到30萬元，防疫不會鬆懈，也要請國人平心看待。

他說，防檢局從8月27日開始採檢邊境肉品，至本月30日已完成檢驗肉製品306件及地毯樣品690件，仍要呼籲國人到疫區國家旅遊不要進入畜牧場，不要攜帶肉品回國。

黃金城並表示，大陸非洲豬瘟疫情爆發至今不到三個月時間，疫情便從東北擴散到華南地區，比過去所知歐陸擴張速度都快，並且，大陸疫情經媒體披露，知道其官方往往只經由肉眼判定，便斷言不是非洲豬瘟，未經嚴謹的臨床檢驗程序，故他判斷大陸非洲豬瘟疫情已全部淪陷。

(中時 )

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