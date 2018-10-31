駁北漂林佳龍：辦花博人才都漂到台中

2018年10月31日 18:55 中時 張立勳

台中花博即將開幕，市長林佳龍31日北上參加花博專書《聆聽花開的聲音》新書發表會，針對國民黨市長候選人盧秀燕指他對北漂說法事實不符，林佳龍反駁說，舉辦花博後很多人才都漂到台中，台中是蓬勃發展、生機盎然的城市，不一定要把台中講得不好，因為台中真的很好。

林佳龍今出席《聆聽花開的聲音》發表會，他表示，該書很完整、精準把台中花博特色呈現出來，見樹也見林，可從書中一窺花博傳達理念與展覽，從有形的建物到設計都表達出綠色生產、自然生態和人文生活，因為連結所以共好，辦花博一波三折發現瀕臨絕種動物石虎和碰到展區有百年的馬場古蹟，把危機轉變成不一樣的花博，把台灣最美好的軟硬實力呈現給全世界。

由於林佳龍特地北上舉辦新書發表會，被認為是要爭取北漂青年支持，林佳龍解釋，出版社邀請作者，他配合受訪，澄清與選舉沒有關係。

面對盧秀燕指林佳龍對北漂說法的事實不符，要林不要活在自己的世界裡，林佳龍說，因為舉辦花博很多人才都漂到台中，只要提供好的創業就業環境，人才就會留在台中，1111人力銀行調查台中是留鄉率全台最高，多達84.3％。

林佳龍說，以前在地工作可能不多，但現在連漂去外地的都返鄉，台中近幾年的改變大家都可感受到，不論是都市景觀、產業發展創造各種機會，已經是台灣第二大都市，如果是衰敗的都市，人口也會變少，但台中是蓬勃發展、生機盎然的城市，大家可以想辦法讓台中更好，不一定要把台中講得不好，因為台中真的很好。

林佳龍強調，不是社會發生漂來漂去的問題，就要拿來說好像也有一樣的問題，每個城市面對不同發展階段都有不同問題，應該一起讓台中更好。

至於外界認為花博辦得好，當選機率就高，林佳龍說，他辦花博心中沒有選舉，行政院長賴清德曾對他說，時間訂在選舉前太冒險了，可能不只影響台中，還會影響很多地方，但他認為申請時已決定，不做改變是最平常心，花博是超越選舉，為台灣留下有形無形資產才是初衷。

(中時 )