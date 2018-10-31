華航台北-重慶今開航 每周兩班

2018年10月31日 17:21 中時 王思慧

為提供旅客更多元及全面的產品，中華航空今（31）日開航台北-重慶航線，每周三、六飛航，以A330機型執飛，每班提供307席座位，為該航線唯一使用廣體客機營運的航空公司。為慶祝開航，華航推出優惠促銷，即日起至11月15日止，經濟艙來回機票享新台幣6790元起（未稅）驚喜特惠。

華航表示，每周三、六，CI-553台北-重慶航班下午3時30分出發，晚間7時抵達，CI-554重慶-台北航班則是晚間8時起飛，晚間10時55分抵達。目前台北-重慶的訂位狀況已達8成，未來進入長江三峽的旅遊旺季，再加上與現有成都、武漢等航點結合，旅客可搭配每周2班的台北-成都、每周2班的台北-武漢及華航集團華信航空每周2班松山-武漢，雙點進出，能把更多時間花在景點上，長江中下游精華區域一次玩透透，回程不必走回頭路，提供不同航點往返的便利性。

重慶是中國大陸直轄市之一，保留不少天然美景，旅客可以遨遊世界文化遺產大足石刻，世界自然遺產重慶武隆喀斯特及重慶金佛山喀斯特，或是一覽大地最美的裂痕龍水峽地縫，再一嚐道地重慶老火鍋與酸辣粉，從視覺到味覺，重慶旅遊魅力無限。

重慶也為長江上游經濟中心、西南工商業重鎮以及綜合交通樞紐，也為西部大開發重點地區和台商重點投資目的地。華航集團於2011年起開闢重慶航線，台北-重慶開航後，必能進一步滿足台灣企業的差旅需求。華航集團於大陸地區共29個航點，每周124個航班往返，提供兩岸洽商或旅遊的旅客更便捷多元的選擇。

(中時 )