直播平台訴訟戰 17告UP違公平法 檢不起訴

2018年10月31日 17:57 中時 陳志賢

知名直播平台「17直播」不滿競爭對手「UP直播」去年5月趁17公司在美國首度公開募股，不能對外發表財務時，向媒體散發黑函，不實指控17拖延款項等訊息，控告「UP直播」林姓負責人、穆姓經理2人違反公平交易法。台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，今將林女、穆男2人不起訴。

17公司控稱，林女及負責招募直播節目主播的穆姓經理，明知UP去年5月11日向美國證券交易委員會（SEC）申請首次公開募股，處於IPO緘默期，不能針對公司財務發表任何意見，竟慫恿17旗下直播主於5月18日向媒體散發黑函，指稱17公司虧損、擔憂分紅，致公司名譽受損。

17公司控稱，去年6月20日，林女又提供給媒體17公司巨大虧損、前途存疑、直播主遭任意砍薪、積欠薪資等不實訊息，讓媒體報導，嚴重損害17公司聲譽。

17公司並指控，穆姓經理去年6月14日，在UP直播公司直播主LINE群組發送「你們有人跟17有任何糾紛嗎？好比薪資被拖款之類的？」、「有辦法提出證據，那麼公司將會給一筆獎金」不實訊息。

檢方庭訊時，穆男否認犯行，辯稱他在群組的發言，是希望透過群組成員來詢問其他人有沒有加入意願，沒攻擊17公司。林女辯稱，她僅是名義負責人，只有投資，且長年旅居大陸。

檢方認為，17財務問題，媒體確實曾有相關報導，並沒證據顯示新聞內容是由林、穆提供給媒體。另穆在群組發言內容，並無虛構不實事項，也沒用負面訊息貶低對手，認定違反公平法罪嫌不足，將林、穆2人不起訴處分。

(中時 )