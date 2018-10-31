李明彥涉毆打賴香伶 曾在臉書揚言殺柯文哲被判刑

2018年10月31日 17:41 中時 陳燕珩

北市府驚傳攻擊事件！勞動局長賴香伶31日下午4時許在局長室辦公，突遭一名男子持鋼筋毆打，頭部受傷緊急送往仁愛醫院。市府證實行兇的是從事勞工運動的男子李明彥，他過去曾因不滿中油「假承攬、真僱傭」卻被市府吃案，今年初在賴香伶臉書留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」，8月才遭法院判處有期徒刑2月，當時他辯稱沒有要殺的意思，不料今日卻動手痛毆賴。

據了解，李明彥下午3時52分持長30公分的鋼筋直奔市府5樓勞動局長室，前後行兇時間不到2分鐘，現場並無目擊者，直至局處同仁發現局長受傷，才緊急報警送醫，桌上血跡斑斑。

根據北市府監視器畫面顯示，該名男子犯後迅速逃離市府，顯然已預先勘查地形，目前警方已進駐北市府詢問在場同仁，並調閱周邊監視器全力緝兇。

李明彥過去曾告發中油公司將7000名加油員以勞務承攬方式外包，每年換約不同廠商，導致10多年來基曾被吃掉超過3億元特別休假和資遣費，事後他稱自己被中油高層威脅、不給契約。

去年他又為北捷勞務承攬清潔工發聲，但不滿勞動局和北捷公司站務處對他嗆聲，且調查後照樣不裁罰廠商和禁止標案，在臉書痛批市府從來不管底層勞工死活。

李明彥今年1月31日曾在賴香伶臉書留言「殺柯文哲、殺法官，殺公務員」，「誰敢來拘提便殺誰，要弄到社會大眾皆知，敗類蟑螂下手侵害勞工、吃案！再來我要宣告殺法官⋯⋯」開庭時他辯稱沒有要「殺」的意思，只是表達受迫害時怨恨的心情，且賴香伶不會自己看臉書，並不構成恐嚇公眾罪。

李明彥還說，若是法官判決有罪，「將會去揍政府官員，不能確定自己會做出什麼事情」。對此，法官認為，李毫無反省之意，依恐嚇公眾罪判處有期徒刑2月，得易科6萬元，可上訴。不料，今日他真的動手揍官員，令外界震驚不已。

(中時 )