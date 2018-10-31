《桃園，走向世界 - 城市外交的實踐》城市外交的實現

2018年10月31日 18:57 中時 甘嘉雯

市長鄭文燦（中）發表新書《桃園，走向世界 - 城市外交的實踐》，各國代表都來參加。（甘嘉雯攝）

市府發表新書《桃園，走向世界 - 城市外交的實踐》。（甘嘉雯攝）

市長鄭文燦（右）與日本交流頻繁，他所指的是宮崎犬。（甘嘉雯攝）

桃園市在過去4年締結6國13個姊妹城市及友好城市，更接待56國、超過3000位國際友人，市府祕書處發表《桃園，走向世界 - 城市外交的實踐》專刊，包括法國在台協會主任紀博偉、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德、新加坡台北商務辦事處代表黃偉權、日本台灣交流協會代表沼田幹夫、日本前眾議員實川幸夫等人都到場。

面對桃園的城市交流，市長鄭文燦說，過去與國外交流較少，如今蓬勃發展，展示成果上，他特別還回憶起一段往事，前縣長呂秀蓮時代跟美國阿拉米達簽約姊妹市，結果有議員質詢時，竟然說成「阿里不達」；除了相關文件外，還有日本的吉祥物等，他還特別介紹了宮崎犬、千葉君等。

鄭文燦說，新簽訂13個姊妹城市及友好城市，包括日本、韓國、美國、歐洲等，進行機場城市、能源、經貿、民主、教育、文化、體育和美食等領域交流，未來也將擴展到東南亞城市，且數量持續增加中，當初透過舉辦2016台灣燈會的機會，積極邀燈參展，與日本千葉縣、宮崎縣和香川縣建立良好交流。

法國在台協會主任紀博偉說，他們歐洲人對足球比較感興趣，對於棒球很少接觸，不過與桃園交流後，對棒球運動留下深刻印象，他說，自己從對棒球不熟悉，連續2年受邀參加「動紫大盛音樂祭」、「阿米趴」球場主題周，現在成了桃園在地職棒球隊Lamigo的粉絲。

(中時 )