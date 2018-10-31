秋冬遊萬里 市集好康別錯過

2018年10月31日 17:22 中時電子報 綜合報導

新北市有得天獨厚的美麗海岸線與豐富的海洋資源，萬里地區除了盛產萬里蟹，還有國際景點「野柳女王頭」及香火鼎盛的野柳漁港「保安宮」，保安宮神明淨港活動更被納入無形文化資產，是當地知名的漁業文化之一！民眾來到這裡，除了可以沿著龜吼漁港到野柳漁港間的海岸線步行，沿途欣賞海岸美景，還能品嚐美味萬里蟹與當地新鮮漁獲，身心都能獲得滿足。另外，即日起到12月2日前的例假日在野柳漁港舉辦假日活蟹市集，11月3日當天在龜吼漁夫市集還有大方送活動，來到這邊可千萬別錯過這些好康活動！

神明淨港活動。(圖片來源：新北市漁業處提供)

海蝕地形美景令人驚艷，元宵節神明淨港體驗當地漁業文化

野柳地區擁有天然海蝕與風化景觀，駱駝峰位於東澳漁港東側的岬角，雖然因為漁澳路的闢建，山陵被公路截斷，但由東澳漁港遠眺，仍像一頭面向著大海的單峰駱駝，因此獲名為「駱駝峰」。國際知名景點野柳風景區，擁有蕈狀岩、豆腐岩及燭台石等海蝕地形，景觀令人讚嘆不已，最負盛名的女王頭，已佇立在野柳地質公園四千多年，是野柳風景區的特色亮點，也吸引不少遊客前往拍照。

駱駝峰。(圖片來源：新北市漁業處提供)

野柳漁港保安宮是當地重要信仰中心，每年元宵節的「野柳神明淨港過火遶境」更是少數登錄為民俗類的無形文化資產。「淨海巡洋」、「漁獲滿艙」、「神明淨港」、「神明過火」四大主活動是全台獨有的百年傳統宗教儀式，其中最重要的儀式，是由年輕力壯的男信徒肩扛保安宮開漳聖王神轎俯衝躍入野柳港中的「淨港」，祈求護佑漁船平安進出野柳漁港，民眾平常就可以到這裡參拜，更可以在元宵節時安排旅程，一同來參加慶典，感受當地漁業文化。

11/3龜吼漁港漁夫市集大放送，12/2前野柳漁港活蟹市集等你來挑好蟹

沿途走累了，不要忘了萬里可是品嚐海鮮的好地方，這裡有龜吼漁港漁夫市集、海鮮一條街及野柳漁港週遭餐廳，憑著產地優勢，販售的漁獲種類豐富、品質新鮮，其中更以「萬里蟹」聞名全台，來到這裡不但可以選購新鮮漁獲帶回家，也能在餐廳品嚐當季美味海鮮料理。野柳漁港在12月2日前的例假日上午9時到下午5時（天候不佳或賣完就會提早收工）還有舉辦假日活蟹市集，現場有新鮮萬里蟹及漁獲可以讓民眾親自選購，無論是現蒸現吃還是帶回家料理，都是民眾的好選擇！吃飽喝足採購完畢，還可到龜吼漁港漁夫市集後方的景觀平台，眺望維納斯海岸線及基隆嶼風光，週遭還有「萬里蟹主題公園」可以讓民眾參觀，欣賞海天一色的美麗風景。

龜吼漁夫市集。 (圖片來源：新北市漁業處提供)

另外，龜吼漁夫市集歡慶萬里蟹7週年，將在11月3日（六）上午10點舉辦「龜吼立冬回饋，暖心大放送」活動（上午9點30分開放排隊），身分證字號內有7之遊客可憑證兌換百元折價券1張(限量100張)，另外還有免費薑汁湯圓(限量100份)供到場民眾享用！

(中時電子報)