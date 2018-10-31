萬聖節讓寶貝化身影集主角！ Netflix五大角色萌吸睛

《莎賓娜的顫慄冒險》主角莎賓娜總穿著紅色外衣。（Netflix提供）

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《怪奇物語》主角Eleven一大特色是「流鼻血」。（Netflix提供）
《毒梟：墨西哥》主角Félix。（Netflix提供）
《漫威夜魔俠》主角梅鐸。（Netflix提供）
《衝吧烈子》主角烈子穿上OL套裝的紅貓熊。（Netflix提供）

每年的萬聖節小朋友絕對比大人還期待，因為對他們來說，這是一年一度的創意時尚伸展台！今年十月，造型師社長分享五大不敗造型，教爸媽如何將家中寶貝化身為Netflix影集角色，成功扮萌吸取目光！

無論是Netflix經典原創《怪奇物語》、《毒梟：墨西哥》、《漫威夜魔俠》系列，或十月萬聖節剛上映的《莎賓娜的顫慄冒險》、引起不少職場共鳴的Sanrio動畫作品《衝吧烈子》，只要掌握這些角色的關鍵特色，小寶貝在萬聖節鐵定是眾人矚目之星！

《莎賓娜的顫慄冒險》主角莎賓娜有宛如洋娃娃的立體五官，搭配金色中捲髮、髮帶、紅色外衣與書包，手拿鈴鐺、木枝，才能展現魔力。

《怪奇物語》主角Eleven有著金色假髮、粉紅色洋裝、牛仔外套，另外「流鼻血」是一定要的！《毒梟：墨西哥》主角Félix造總是油頭搭配小鬍子，穿上西裝不只耍酷，還要耍狠！

《漫威夜魔俠》主角梅鐸，全身黑的酷哥造型，還不忘遮掩臉部的黑帽，武器拿在手上要壞人好看。《衝吧列子》主角烈子穿上OL套裝的紅貓熊，要不注意到她的可愛都不行！

(中時 )

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