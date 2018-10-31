南投》南投縣長林明溱、仁愛鄉長江子信、縣議員廖文賢聯合競總成立 人氣強強滾

▲南投縣長林明溱在仁愛鄉的超人氣，媚力無法擋，原民們簇擁高呼凍蒜。（楊樹煌攝）

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▲仁愛鄉聯合競選總部成立，前縣長林源朗高舉林明溱夫婦的手與台下民眾一起歡呼凍蒜。（楊樹煌攝）
▲仁愛鄉聯合競選總部成立，前縣長林源朗與仁愛鄉長江子信夫婦高呼凍蒜。（楊樹煌攝）
▲仁愛鄉聯合競選總部成立，前縣長林源朗高舉廖文賢夫婦的手，高呼凍蒜。（楊樹煌攝）

南投縣長候選人林明溱今31日在霧社，結合國民黨提名的仁愛鄉長江子信、縣議員廖文賢舉行仁愛鄉聯合競選總部成立大會，現場人氣強強滾，凍蒜聲不絕於耳，並喊出「113幸福好生活」，同時提醒鄉民24日投票，縣長投1號林明溱、鄉長投1號江子信、縣議員投3號廖文賢，讓3人都連任成功。

仁愛鄉聯合競選總部成立，南投縣老縣長林源朗、立委馬文君、國民黨中央組發會主委李哲華、原住民族工作會主委林江義，前立委林春德都到場站台相挺。

縣長林明溱今天在仁愛原鄉，顯得特別輕鬆自在，並在開場時幽默的對已致詞完的江子信、廖文賢說，都中午12點了才輪到他講，大家都餓肚子，他也不敢講太多，馬上引來台下轟堂大笑。

林明溱說，投89線力行產業道路，3年多來他至少實地踏勘15次，各部落像能他這樣走透透的縣長已沒有第2人，他要大家看看台上3位候選人的臉誰最黑，是不是他最黑？也最像原住民？馬上傳來一陣熱情的叫好及不絕的掌聲。

林明溱說，他萬分感謝仁愛鄉民4年前讓他在艱困的大環境下，光仁愛鄉就贏千餘票，奠定勝利基礎，此次有很多鄉民喊出要開出8成票好成績，他由衷感佩，並期許未來4年要投入更多原鄉交通等基礎建設，在紅香興闢會館，發展部落溫泉觀光業，請大家也要支持能做事、會爭取經費的江子信和廖文賢，像他一樣高票當選連任。

(中時 )

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