攜象牙雕刻品返台　女子違反野保法究辦

一名本國籍賴姓女子29日入境返台時，行李中攜帶3.27公斤象牙雕刻品，在海關抽檢時被查出，海關再進一步送交檢定後，確定為現生象的象牙，賴女被依違反野生動物保育法究辦。（陳麒全攝）

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一名本國籍賴姓女子29日入境返台時，行李中攜帶3.27公斤象牙雕刻品，在海關抽檢時被查出，海關再進一步送交檢定後，確定為現生象的象牙，賴女被依違反野生動物保育法究辦。（陳麒全攝）
一名本國籍賴姓女子29日入境返台時，行李中攜帶3.27公斤象牙雕刻品，在海關抽檢時被查出，海關再進一步送交檢定後，確定為現生象的象牙，賴女被依違反野生動物保育法究辦。（陳麒全攝）
一名本國籍賴姓女子29日入境返台時，行李中攜帶3.27公斤象牙雕刻品，在海關抽檢時被查出，海關再進一步送交檢定後，確定為現生象的象牙，賴女被依違反野生動物保育法究辦。（陳麒全攝）

一名本國籍賴姓女子29日入境返台時，行李中攜帶3.27公斤象牙雕刻品，在海關抽檢時被查出，海關再進一步送交檢定後，確定為現生象的象牙，賴女被依違反野生動物保育法究辦。

台北關昨（31）日表示，一名本國籍的59歲賴姓女子在29日晚間，從香港搭乘長榮航空公司班機返台，在通過海關綠線免申報檢查台時，遭海關關員攔下抽檢，關員在她的託運行李中，發現有攜帶象牙雕刻品一支，長度約為75.5公分、重量約為3.27公斤，經海關送交檢定後，確認為現生象的象牙，屬於一級野生動物保育類產製品。

賴女在偵訊時供稱，10年前已移民南非居住，這個象牙雕刻品是在當地購買，當時以新臺幣二萬元價格購入，因雕工精細一直都是放置在南非的家中收藏，但並不清楚是不是真的象牙製品。因近日打算搬回台灣長住，才會把所有家當都搬回來，不知道這樣已經違法。

台北關表示，依照野生動物保育法相關規定，野生動物的活體及保育類野生動物的產製品，非經中央主管機關同意，不得輸出或輸入。如有違反者，依法可處以6月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。台北關也呼籲民眾，出國旅遊如果攜帶野生動物產製品，需查明是否屬於保育類產製品，入境時應主動向海關申報，以免觸法受罰。

(中時 )

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