《中時晚間快報》處理假訊息 唐鳳：政院別造謠

2018年10月31日 17:38 中時電子報 綜合報導

◎處理假訊息 唐鳳：政院別造謠

政務委員唐鳳今天被問到假訊息問題，讓民進黨在選戰中吃足苦頭，沒想到唐鳳破題第一句話，就是政院自已不要造謠，若有片面訊息就快速澄清；並且，處理假訊息，重點是「言論自由的紅線是不能踩的」。

◎召回退休司機員當「副駕」 台鐵爆叫員工停休

台鐵普悠瑪、太魯閣昨日正式啟動雙人駕駛營運模式，外界不斷質疑該方案可行性，行政院長賴清德則說可找退休司機員回鍋支援，引發爭議。台鐵今表示，退休司機員不會負責駕駛，只擔任「助理」，立委蔣萬安質疑「誰想回來？」勞動部表示，雙駕務必在合法情況下進行，建議台鐵可以減班因應，台鐵表示會加以檢討。

◎推翻屬地制 川普要簽總統令 禁止外國人生美國人

包括兩岸三地在內，許多人因為崇尚美國自由富裕的生活，會想要利用當地的屬地主義制，生個美國人。不過美國總統川普說，他打算簽署行政命令，結束這種「荒謬」的做法，讓非美國居民不能再靠這種屬地制，生下美國子女。

◎歌迷這天快搶票！張韶涵攻蛋「旅程」 台北加場

張韶涵將4度攻蛋，也是她相隔3年唱返家鄉台灣，上萬張門票28日中午開賣2分鐘內售罄，31日宣布將於12月14日在小巨蛋舉辦台北站加演場，而她日前剛結束廣州場演唱會，一聽到門票秒殺好消息，雀躍地像個小精靈不斷手舞足蹈，還在飯店房間中開心的大叫一分鐘，興奮說：「台北場秒殺售罄啦，耶！」 她表示：「這次是我第四次即將站上小巨蛋舞台，特別開心，因為回到家的感覺是不太一樣的，這次在舞台上的呈現，會有全新的燈光及舞美的設計，也希望在這兩天的舞台上，可以給大家全新『旅程』。」

(中時電子報)