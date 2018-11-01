廟東夜市名攤「永芳亭」 招牌肉羹料多味美

2018年11月01日 07:17 中時 王文吉

永芳亭肉羹採用當日現宰的溫體豬，沾裹些許魚漿，完美平衡瘦肉的乾澀口感。（王文吉攝）

永芳亭肉羹以「肉多鮮甜」聞名，店家選用整條瘦肉，沾裹些許魚漿製成。（王文吉攝）

永芳亭名列廟東夜市必吃美食，除招牌肉羹外，另兼賣肉粽、扁食、四神湯等。（王文吉攝）

永芳亭小吃價位表，招牌肉羹、肉粽、扁食40元，四神湯50元起。（王文吉攝）

永芳亭肉羹以「料多實在」聞名，加點烏醋、胡椒及芹菜，就有畫龍點睛效果。（王文吉攝）

永芳亭創業近80年，店面小、座位少，但老饕仍趨之若鶩。（王文吉攝）

豐原廟東夜市名攤「永芳亭」的肉羹，以「肉多鮮甜」聞名，店家選用整條瘦肉，沾裹些許魚漿製成，份量給得大器，40元就能嘗到滿滿肉羹，最適無肉不歡的吃貨。第三代三姐張瑞敏笑說，阿公叮嚀食材一定要新鮮，所以我們採用「自來高湯」烹煮，成就簡單美味。

永芳亭」已傳承至第三代，除肉羹外，另兼賣肉粽、扁食、四神湯，由大姐張珠宜負責掌廚，排行老三的張瑞敏及四弟張明龍輪流「顧擔」。手腳快的張瑞敏手握湯杓，迅速舀兩杓肉羹進入碗中，再加烏醋、胡椒及芹菜提味。「肉羹就是要肉多啊！」張瑞敏強調，永芳亭賣的是肉羹，不是湯，所以絕對肉多多。

「永芳亭」肉羹採用當日現宰的溫體豬，沾裹些許魚漿，張瑞敏說，赤肉與魚漿的比例為3比1，完美平衡瘦肉的乾澀感，湯底以自來高湯及紅蘿蔔絲、當季青筍烹煮，最後加入少許鹽調味，再用日本太白粉勾芡，清甜帶有海味。

慕名而來的遊客陳先生說，滿滿的一碗肉羹，料多新鮮，真的吃得很過癮。上班族林小姐說，肉羹貨真價實，赤肉跟魚漿搭配得剛剛好，吃得到整塊紮實豬肉，口感滑順，羹喝得到荀香味，味道酸甜酸甜的，還不錯。

地址：台中市豐原區中正路167巷2之12號

營業時間：上午10時30分至晚間11時

公休日：依店內公告

售價：肉羹、肉粽、扁食40元；四神湯50元起。

(中時 )