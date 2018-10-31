美中貿易戰尖銳化 陳建仁盼大小台商不同分工

2018年10月31日 19:00 工商 彭媁琳

副總統陳建仁今日出席「第27屆國家磐石獎暨第20屆海外台商磐石獎」頒獎典禮，他在致詞時指出，為因應美中貿易衝突與貿易秩序重建的變局，政府必須調整台灣在區域發展及全球供應鏈的角色，希望藉由中、大型台商在區域分工的整合能力和全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局。

陳建仁指出，在台灣經濟發展的過程中，中小企業一直扮演非常關鍵的角色，不但為台灣打造「快速靈敏、創新求變」的產業特性，也為我國提供大量的就業機會，更是維持社會安定的關鍵力量。他也感謝所有在海外奮鬥的台商企業，在面對語言、文化、資源、法規等諸多困境與挑戰下，都能在海外經營事業有成，並對台灣或僑居地國家社會有相當貢獻，堪稱海外台商企業之標竿典範。他向大家致上最高敬意和謝意。

今年以來國際政經情勢正發生劇烈改變，陳建仁表示，美中貿易衝突有日益尖銳化及長期化的趨勢，亞太區域安全也受到挑戰，而台灣的產業與能源政策，也正處在轉型的關鍵改變時刻，這是政府當前所遇到的重大課題。總統蔡英文在今年的國慶演說中提到，面臨國際政經局勢的劇烈變化，台灣的因應之道是「求穩、應變、進步」，政府將透過「強化國家安全」、「強化經濟實力」、「強化社會安全體系」這三方面，來擴增實力，壯大台灣。

陳建仁強調，面對挑戰，台灣從來沒有退縮過，2年來在蔡總統、政府團隊以及全體國人一起努力下，台灣整體經濟已走出停滯的困境。政府為了積極回應新時代的挑戰，更提出「新南向政策」、「5加2產業創新計畫」以及「前瞻基礎建設」等多項政策，希望藉由這些政策，排除企業投資障礙，讓產業創新升級，重塑台灣的全球競爭力，創新台灣的經濟發展動能。

在瑞士「世界經濟論壇」（WEF）最新公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣在140個國家中排名第13，在亞太地區排名第4；在「創新能力」方面，台灣的排名是全球第4，與德國、美國及瑞士並列為4大創新強國。其實，中小企業就是靠著不斷的創新求變及因應時代，才能夠有很好的突破。

面對美中貿易衝突和全球經貿秩序重建的變局中，必須調整台灣在區域發展及全球供應鏈的角色，希望藉由中、大型台商在區域分工的整合能力和全球布局能量，加上中小企業的活力，來開展全新的戰略布局。政府也會加強台灣與歐盟的雙邊經貿關係，以分散依賴單一市場的風險。

陳建仁表示，中小企業對增加就業與經濟發展占有非常重要的地位。為協助中小企業全面提升實力，創造經濟新價值，政府也推動多項政策來協助中小企業發展，包括協助中小企業取得融資並加強中小企業信用保證，累計到今年9月底，由信保基金提供服務的企業已經超過39萬6,000家，保證金額高達12兆8千億元。

(工商 )