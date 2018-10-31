中職》寶貝兒子到場觀戰 「新手奶爸」蘇智傑開轟當禮物

2018年10月31日 17:50 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

統一獅與Lamigo桃猿目前在台灣大賽系列賽戰成2比2平手，其中季後賽傷癒回歸的重炮手蘇智傑連2戰開轟，昨（30日）賽後他在個人Ig貼出甜蜜的全家福照片，溫馨表示，要將該役擊出的全壘打送給寶貝兒子「奧利多」當成他來到這個世界滿3個月的禮物。

蘇智傑例行賽下半季因傷缺陣，直到季後賽才復出，且隨著賽事的進行，他的打擊手感也越來越火燙，台灣大賽G2、G3連2戰擊出全壘打，助獅隊與Lamigo在系列賽戰成2比2平手。

昨天蘇智傑的老婆帶著兒子到場觀戰，賽後他在個人IG曬出溫馨的全家福照片寫道：「兒子今天剛好滿三個月，爸爸送你一支全壘打。」

談起家庭，蘇智傑露出笑容說：「有了家庭之後，當然會更有責任心，希望能好好努力，帶給家人更安穩的生活。」

至於寶貝兒子「奧利多」，蘇智傑透露，只要台南有比賽，老婆幾乎都會帶兒子到場觀戰，「我的兒子很乖，只要給他吃飽就不太會哭。其實他們來看我比賽，我不會多想，但可能就是剛好吧，打出那支全壘打。」蘇智傑笑說。

猿隊因包辦上下半季冠軍在台灣大賽先拿1勝優勢，不過在獅隊盡力追趕下，目前雙方猿戰成2比2平手，蘇智傑表示：「現在等於從0開始，球隊的氣勢非常好，大家不會分你我，都是為了勝利努力，現在大家都有機會拿冠軍，球隊的凝聚力又更好了。」

(中時電子報)