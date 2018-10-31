丹麥體操世界巡迴 全台最大場在苗栗

2018年10月31日 17:51 中時 何冠嫻

丹麥國家體操表演隊將為苗栗縣民帶來國際級的表演盛宴。（何冠嫻翻攝）

體操表演隊世界巡迴訪問台灣籌備小組執行長康明淵指出，今年丹麥國家體操表演隊將在桃園、苗栗、台北、新北演出，其中苗栗場規模最大。（何冠嫻攝）

丹麥國家體操表演隊三度抵台巡演，將在桃園、苗栗、新北與台北帶來國際級表演。全台最大場預計於11月16日在苗栗縣立巨蛋體育館登場。丹麥國家體操表演隊除了帶來國際級的表演盛宴外，更將和在地學生交流基礎柔軟、舞蹈等動作，領略體操的力與美。

丹麥國家體操表演隊召集28位丹麥青年體操選手，目前已橫跨多個國家，展現精湛的現代韻律體操、舞蹈、啦啦隊、藝術跳躍、空中翻滾、肢體律動與特技等演出，再配上色彩繽紛的華麗服裝、精采絕倫的燈光音效，將為台灣觀眾展現出體操的力與美。

體操表演隊世界巡迴訪問台灣籌備小組執行長康明淵表示，丹麥國家體操表演隊每次世界巡迴皆會指定要到台灣表演，他說明，今年將在桃園、苗栗、台北、新北演出，其中11月16日在苗栗的演出規模最大，邀請民眾欣賞國際級的完美表演。

康明淵還安排丹麥國家體操表演隊，到三義與泰安體驗Rail Bike與溫泉，藉此行銷苗栗觀光，讓他們將苗栗的好山好水與美好回憶帶回丹麥。他期盼，這場巡演能讓台灣更多人接觸國際表演，更希望台灣的優質人文環境能被全世界看見。

此外，28位體操表演團的團員們，在演出之餘也將到竹南高中、後龍國小、育達科技大學及國立聯合大學，與學生進行文化交流，並透過指導教學，讓學生認識體操的律動與舞蹈，開闊彼此的眼界。

縣長徐耀昌表示，未來縣府將持續努力推動國際藝術交流，讓民眾能就近欣賞國際表演。縣府為鼓勵苗栗縣民踴躍參與這次的國際表演與文化，安排11月3、4日上午8點至下午4點、11月5日至16日上午8點到下午5點，在縣府第一辦公大樓一樓服務台讓民眾免費索票，但1人限額4張，發完為止。

(中時 )