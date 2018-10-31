高雄》招商市長不是色情狂!黃暐瀚怒轟邱議瑩栽贓

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。(圖/朱真楷攝)

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中時電子報
民進黨立委邱議瑩。（資料照片/陳信翰攝）

民進黨立委邱議瑩因「老婆陪睡說」指責國民黨高雄市長候選人韓國瑜，反被網友罵爆。資深媒體人黃暐瀚表示，美國總統川普為了招商，可以三度與鴻海集團董事長郭台銘同台；韓國瑜為招商，為什麼就變成了「色情狂」？邱議瑩不可以栽贓，把別人沒說的話，塞到別人的嘴巴裡面。

黃暐瀚在臉書上表示，2017年7月26日鴻海集團董事長郭台銘啟動了「飛鷹計畫」，砸美金100億（約新台幣3000億），以富士康名義，在美國威斯康辛州設廠，並取名為「威谷」（Wiscon Valley）。這個計畫因帶來一萬三千個工作機會，美國總統川普親自在白宮召開記者會，介紹來自台灣的這位「偉大的企業家」。光是記者會還不夠，後續正式簽約、第二次同台，今年六月工廠動土、第三次同台。

他表示，川普之所以三度跟郭台銘一起亮相，不是因為他鍾愛郭台銘，而是川普想傳達給全世界的企業家一個訊息：「只要你願意投資美國，美國總統就會給你這樣的待遇」。為了招商，美國總統尚且如此；為了招商，高雄市長參選人韓國瑜，為什麼就變成了「色情狂」？

黃暐瀚還原韓國瑜當天招商全文後，指出，為了招商，韓國瑜等於是出賣自己，要全力吸引企業家投資高雄，所謂「誰來投資高雄」的「誰」，根本沒有性別之分，而且跟你握手、親臉、以身相許的對象，也是投資客，並非投資客的「老婆」，邱議瑩直接「腦補」，在公開場合與Line群組說：「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎」？

黃暐瀚指強調，邱議瑩不能扭曲別人的用語用詞，然後去栽贓一個拼全力希望提振高雄經濟的市長參選人。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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