家居控注意！超夯選物「WUZ 屋子快閃店」最低折扣下殺5折起

「WUTZ」藝術展演空間提供舒適選物環境。（圖片提供／ WUZ 屋子）

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「MAUVIEL」銅鍋精緻外型搭配紅銅色澤，深受收藏家喜愛。（圖片提供／ WUZ 屋子）
活動現場展出「Ay-kasa」土耳其折疊籃全系列33款商品，全場限量100個。（圖片提供／ WUZ 屋子）
「KINTO」器具被譽為咖啡界夢幻逸品。（圖片提供／ WUZ 屋子）

知名網路選物平台「WUZ 屋子」歡慶2周年，攜手展演空間「WUTZ」合作，11月3日、4日連續兩天推出期間快閃店，上午11時至晚間19時止，現場販售文青風文具、鍋物及各式雜貨選物，讓家居迷引頸期盼。

全新「WUZ 屋子快閃店」以「溫暖的家」為主題設計，將室內裝潢調整升級，提供消費者舒適購物空間。現場網羅各國經典家居品牌，從餐廚、家飾雜貨到衛浴織品一應俱全，包括德國鍛鐵鍋「turk」、法國夢幻銅鍋「MAUVIEL」、丹麥家居「Design Letters」、花器「KINTO」、琺瑯鍋「DANSK」、土耳其萬能收納籃「Ay-kasa」及咖啡迷最愛日本「KINTO」器具等，全館折扣5折起。

針對小資族設置「NG品、絕版品」專區，折扣最低下殺4折起，搶便宜趁現在;熱銷品項「Ay-kasa」土耳其折疊籃，首度展出全系列33款顏色，可發揮巧思堆疊放置，達到節省收納空間作用，適合在外租屋族，並提供驚喜優惠價，限量100個，網路門市同步販售（含運）。好康再加碼，「復古傢俱」出清活動開跑，販售二手沙發、梳妝椅、茶箕和地毯等，歡迎民眾前來挑選，度過美好午後時光。

(中時 )

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