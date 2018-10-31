石岡橘子紅了 遊台中花博採橘趣

石岡區農會結合旅宿飯店，推出住宿優惠一日遊活動，邀請全國民眾「賞花博、嚐橘香」。（王文吉攝）

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連發國際旅行社推出「橘子熟了遊花博」台中採橘趣一日遊採果行程。（王文吉攝）

台中市石岡區盛產柑橘，今年產季適逢花博開幕，石岡區農會趁勢推出自由行採果趣系列活動，並搭配旅行業者專車接送及導覽相關系列遊程，讓民眾享受「賞花博、嚐橘香」的農村風情遊程。

為讓每年柑橘盛產的季節能有更多元的行銷通路，農委會今年首度推出結合旅遊採果的行銷方式；除了讓橘農增加收益外，也讓地產地消的銷售理念結合旅遊採果體驗，民眾在旅程中能輕鬆購得在地好的農特產品及實質優惠。

台中市農業局表示，台中柑橘的產季適逢台中世界花博，今年配合農委會的柑橘行銷方案，推出的台中柑橘採果系列活動，整合台中市休閒農業區、休閒農場產業資源及異業結盟，希望透過花博的經濟產值效益，讓台中好品質的柑橘讓更多民眾知道，辛苦的橘農也能受益。

石岡區農會總幹事張東海指出，今年舉辦「遊花博、台中採橘趣」，延續與大台中樂活旅宿聯盟合作，共有中科大飯店、中南海酒店、台中日光溫泉度假酒店、台中港酒店、成旅晶贊、福泰桔子、來來商旅、晶品大飯店、綠宿行旅等，10家飯店聯手推出住宿優惠一日遊。

連發國際旅行社為豐原、石岡等區的休閒果園聯合行銷，推出「橘子紅了-遊花博台中採橘趣」一日遊採果行程，邀請民眾一同感受飄著橘香的山城初冬。

張東海期待透過策略聯盟整合，與觀光業及飯店業者共襄盛舉，推出季節性各項農業體驗活動，並藉由台中世界花博高知名度，將人潮分流各區體驗農業採果活動。

(中時 )

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