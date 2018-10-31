虎尾花生產銷履歷 獲國際雙認證全台唯一

2018年10月31日 18:19 中時 張朝欣

虎尾鎮農會推動花生產銷履歷，榮獲TGAP國際環球驗證標章與ISO22000國際食品安全衛生管理認證，成為國內唯一獲雙認證的農會，昨天舉辦發表會與農民直銷站落成典禮，邀民眾來虎尾享用優質安心的花生。

虎尾鎮農會近年來積極協助農民行銷花生，從田間管理、加工到餐桌，建構1套完整的產銷體系，並針對食安問題推動花生產銷履歷，吸引許多農民加入契作行列，今年履歷花生契作面積擴大到120公頃。

「國產履歷落花生新品發表會暨農民直銷站落成典禮」昨天在虎尾鎮農會供銷部舉辦，由雲林副縣長丁彥哲、農糧署中區分署長王安石、農會理事長丁榮義等人共同主持，除了邀請月子中心醫師來代言花生油，還有花生風味餐品嘗，吸引許多民眾聞香而來。

丁彥哲表示，縣府透過嚴格食安把關，建立「呷安全、找雲林」安全農產品牌，虎尾鎮農會推動的農民直銷站更進化為「呷健康、找虎尾鎮農會」，透過農民直銷站，銷售農民自產新鮮安全農產品，創造農民、消費者與農會3贏。

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠表示，今年農會推出的「虎霸王」花生禮盒，獲選為2018年雲林10大伴手禮，嚴選在地花生仁果加工，果仁粒粒碩大飽滿，並通過黃麴毒素檢測，食用好安心。也邀請大家11月10日來虎尾參加「黃金花生股東會」農事體驗活動。

(中時 )