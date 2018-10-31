救國團舉行團慶大會　歡慶66周年慶

2018年10月31日 18:19 旺報 李侑珊

救國團31日適逢66週年團慶，在劍潭青年活動中心舉行團慶大會，表揚75位社會團務、學校團務、「張老師」、大專服務員等資深及績優義務工作者，18位終身學習中心績優教師，以及3個獲得義工微電影獎的義工單位。

救國團主任葛永光表示，以往救國團舉行團慶大會，都會邀請義工伙伴和青年朋友共同歡聚慶祝，但在被認定為國民黨附隨組織後，「大家心中難免沉重」。

「愛心不打烊，公益不能停」，葛永光說，今年救國團的生日雖然感觸良多，然而過去一年來的工作成果，仍然值得所有工作同仁及義工伙伴驕傲和慶賀，所以不但援例舉辦團慶大會，並在10月27日規劃了「聚•分享～愛心園遊會」及「青春不老 我們不散―救國團經典歌曲演唱會」兩項活動。

救國團表示，對於從事義工與社會關懷工作，救國團從未止息，今年8月23日南部發生水災後，葛永光便立即指示雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等南部各縣市團委會，馬上設置救災中心，接受各界物資發送事宜，全團義工也捐款全力支援，總共捐助金額達到61萬4200元，服務受災民眾達200人次。

此外，救國團辦理身心障礙服務已邁入第10年，每年在18個縣市，每個月輪流辦理身心障礙戶外活動，近10年來已辦理近200場次，服務近10萬名身心障礙的朋友。救國團表示，今年救國團舉辦的大專學生社會服務隊與返鄉服務隊，號召大專院校社團組隊前往偏鄉服務，共辦理45場，共計服務偏遠小朋友達2481人次

另外，救國團活動中心除了一直依據在地特色，發展不同的服務特色，這7年來我們持續推出「減碳愛地球」專案，呼籲民眾一起來響應負責任的旅遊理念與價值，把旅遊提升到一個「社會責任」的層次，呼籲大家一來愛護我們美麗的台灣，珍惜美麗的地球環境

救國團強調，成立66年以來，已有成千上萬的青年參加過救國團的各種營隊活動，而救國團在活動中宣揚的「公益、教育、服務、健康」信念，已成為現今社會中堅分子共同的美好回憶，也是培育社會菁英、國家棟樑的搖籃。

救國團指出，未來不管救國團的工作組織如何轉型，公益服務的初衷將永不改變，「救國團跟隨著中華民國，懷抱著初衷與使命，從大時代走來，也必將迎向另一個屬於中華民國的一片天。」

(旺報 )