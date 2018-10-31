三中案 馬稱沒拿錢 檢指「暴利入私囊」涉犯罪

2018年10月31日 18:15 中時 陳志賢

針對台北地院今審理三中案，前總統馬英九出庭時強調「沒拿一毛錢」，沒有犯罪。台北地檢署晚間回應，馬雖自清沒有拿錢，但他處理三中案，致「不法暴利盡入他人私囊」，當然成立犯罪。

北檢說，馬英九2005年12月28日國民黨第17屆中常會第16次會議曾明確表示「儘管法律上並沒有明文規定，甚至於在我們完成之前呢，也有人說其實民進黨政府所掌控的媒體並沒有退出，所以我們沒退出也沒關係」，顯見馬曾認為國民黨及黨營事業並無依廣電法規定退出媒體經營急迫性。但事後馬處理三中黨產，確已造成中投、光華2公司遭受重大損害。

北檢表示，馬英九今在庭訊時批評檢方「故意截取當時錄音的片段內容」、「違反刑事訴訟法第2條關於檢察官辦案客觀義務的規定」，卻始終未具體指明究竟檢方有何斷章取義之處，北檢期待馬英九能向法庭聲請公開勘驗三中案全部錄音光碟，以受公評。

北檢強調，北檢起訴三中案，認定馬英九涉犯《證交法》非常規交易、特別背信、《刑法》背信等罪，這些罪名均不以被告受有財物利益為構成要件。

因此縱使馬英九在三中案，未將不法利益據為己有，但因使他人因而獲得「不法暴利」，仍構成犯罪。所以馬主張他「沒拿一毛錢」，但他處理三中案，導致「不法暴利盡入他人私囊」，當然成立犯罪。

(中時 )