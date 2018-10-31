在鄉代會ㄎㄚˋ唬爛 引發兩口湖鄉長候選人隔空交火

口湖鄉長候選人李宗霖（右二）痛批鄉長林哲凌公然侮辱鄉代會。（張朝欣攝）

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尋求連任的口湖鄉長林哲凌，在臉書抨擊鄉代會失職。（張朝欣攝）

尋求連任的口湖鄉長林哲凌，因鄉代會定期會突遭擱置，總預算無法審查，在臉書上抨擊鄉代會失職，現任鄉代同時也是鄉長候選人李宗霖昨天痛批林哲凌公然侮辱鄉代會，雙方隔空交火，各執一詞。

口湖鄉長林哲凌日前在臉書PO文「失職的口湖鄉民代表會」，表示鄉代會定期會安排在10月15至26日，事關口湖鄉108年度政務推動的總預算，可是10月23日流會，平時進去鄉代會「ㄎㄚˋ唬爛、聊是非」的人，全都刻意不見了。

林哲凌指出，10月24日開會卻有4名鄉代刻意運作擱置總預算，原本已經排定好10月29至31日的臨時會，也在4人幫運作下無疾而終。

口湖鄉代會主席王紫陽針對林哲凌的臉書PO文，昨天會同鄉代李宗霖、林石忠、王溪邊等人舉行記者會，痛批林哲凌不尊重鄉代會。支持林哲凌的民眾則在鄉代會前高舉看板聲援。

王紫陽強調，擱置總預算不是不審，而是11月24日九合一選舉結束後再審，主要是為了選舉的公平性，選後還可以召開臨時會，這是鄉代會依規定程序表決通過的。

李宗霖指出，林哲凌身為鄉長，卻說鄉代都在「ㄎㄚˋ唬爛」，公然侮辱鄉代會。8月水災後水損補助不公平，損害鄉民權益，這種忘恩背義的人不能讓他繼續當鄉長。

林哲凌表示，鄉代會與鄉公所協調好要開定期會，突然遭鄉代會取消，這種任意為之、不尊重制度的作法，他與鄉民都無法接受。至於「ㄎㄚˋ唬爛」是指閒聊，沒有不敬之意，若因此造成鄉代們不快，他願為此道歉。

(中時 )

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